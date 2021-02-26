Paça Islanmadan Balık Tutulmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Her toplumda olduğu gibi atalarımız için de başarılı olmak önemli konulardan birisini oluşturmaktadır. Bunun için söylemiş oldukları birçok farklı atasözü bulunmaktadır. Bu atasözlerinden birisi de paça ıslanmadan balık tutulmaz atasözünün olmaktadır.

Paça Islanmadan Balık Tutulmaz Atasözünün Anlamı Nedir?

Atalarımız bize paça ıslanmadan balık tutulmaz atasözünü miras bırakırken anlatmak istedikleri şu olmaktadır: Hayatımızda hiçbir şeye emek ve vakit harcamadan sahip olamayız. Bir şeyi sadece istemek ama hiçbir özveri ve çaba da bulunmamak istediğimiz şeyin gerçekleşmesini sağlamamaktadır. Özellikle de bir işte başarılı olmak istiyorsak bunun için bütün enerjimizi ve çabamızı ortaya koymalıyız.

Paça ıslanmadan Balık Tutulmaz Atasözünün Cümle İçerisindeki Örnek Kullanımı

Eşim evin her zaman düzenli ve temiz olmasını istiyor ancak onun için hiçbir katkı da bulunmuyor. Bu yüzden yaptığımız bir tartışmada ona paça ıslanmadan balık tutulmaz diye sert bir şekilde çıkıştım.