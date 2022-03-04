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P Hangi Element Ve Periyodik Tabloda Nerede? P Simgesi Olan Element

P Hangi Element Ve Periyodik Tabloda Nerede P Simgesi Olan Element

Kimyasal elementlerin belirli bir sıralaması ve özel bir düzeni vardır. Bu sıralama periyodik tabloda açıkça belirtilmiştir. Her elementin simgesi olduğu görülmektedir. Bu elementlerden biriside P simgesi bulunan elementtir. P hangi element ve periyodik tabloda nerede? P simgesi olan element nedir tüm detayları ile derledik.

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Periyodik tabloya baktığımız zaman 118 adet element olduğu görülmektedir. Bu elementlerin belirli bir düzeni bulunmaktadır. Her elemente bir simge verilmiştir. Bundan dolayı elementleri öğrenmek için simgeleri doğru bir şekilde öğrenmek gerekmektedir. 

 P Hangi Element ve Periyodik Tabloda Nerede? 

 Periyodik tabloda yer alan P simgesi 'fosfor' elementini göstermektedir. Yani fosfor olarak bilinen element P harfi ile simgelenmiştir. Zaten periyodik tabloda en çok bilinen element fosfordur. 

 Fosfor elementinin periyodik tabloda P harfi ile 15. grupta ve 3. periyotta olduğu görülmektedir. Bu elementin p grubunda yer aldığı da bilinmektedir. 

 P Simgesi Olan Element 

 P simgesi olan fosfor elementi insan vücudunda oldukça çok bulunan bir elementtir. Çünkü kalsiyumdan sonra en çok olan element fosfordur. Özellikle insanlar için fosforun önemi büyüktür. Kemik ve diş yapılarının oluşumu fosfor ile sağlanır. Bunun yanında hücrelerin büyümesinde, kas ve sinir hareketlerinde fosfor etkilidir. Bundan dolayı fosfor elementi en çok ilgi duyulan elementlerin başında yer almaktadır. Hatta böbreklerin işlevini yerine getirmeleri de dahi fosfora ihtiyaç olduğu görülmektedir.

 

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