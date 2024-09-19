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ÖZYES sonuçları açıklandı

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#ÖZYES#ÖZYES Sonuçları Açıklandı#ÖSYM
ÖZYES sonuçları açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 10:33

Yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrenciler için düzenlenen Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçları açıklandı.

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Adaylar, sınav sonuçlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, “2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci kabul eden spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla Başkanlığımızca merkezî olarak yapılan ÖZYES değerlendirme işlemleri tamamlandı” denildi.

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#ÖZYES#ÖZYES Sonuçları Açıklandı#ÖSYM

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