ÖZYES sonuçları açıklandı

Haberin Devamı

Adaylar, sınav sonuçlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, “2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci kabul eden spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla Başkanlığımızca merkezî olarak yapılan ÖZYES değerlendirme işlemleri tamamlandı” denildi.