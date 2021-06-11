Özveri ne demek? TDK'ya göre özveri kelimesinin anlamı nedir? Özveri sözlük anlamı
20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren literatüre girmiş olan özveri kelimesi, öz ve veri sözcüklerinden oluşmuş birleşik bir isimdir. Başkalarının menfaatlerini kendi çıkarlarının üstünde gören kişiler için bu kelime kullanılır. Birçok deyim ve atasözünde de özverili olmanın önemi anlatılır: Örneğin: ''Kendinden ödün / taviz vermek.'' TDK'ya göre Özveri kelimesinin anlamı nedir? Örnek cümlelerle detaylı bir şekilde derledik
Özveri kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan bazı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Özgecilik
2- Fedakarlık
3- Esirgemezlik
TDK'ya Göre Özveri Kelimesinin Anlamı Nedir?
Yaklaşık 1.5 asırdır kullanılan özveri kelimesi üç farklı anlama gelir.
İlk Anlamı: Herhangi bir karşılık beklemeden, çıkarsız bir şekilde iyilik ve lütufta bulunmak
İkinci Anlamı: Kendi isteklerini ve menfaatlerini ikinci plana atıp önce başkalarının sıkıntılarını çözmeye çalışmak
Üçüncü Anlamı: Anaç bir şekilde fedakarlıkta bulunmak
Örnek Cümleler:
1- Ondaki özveri bende olsaydı istediğim birçok şeyi çoktan elde etmiştim.
2- Annenizdeki özveri, bende hayranlık uyandırıyor.
Özverili olmak ile ilgili diğer deyim ve atasözlerinden bazıları şunlardır:
1- İyilik yap denize at, Halik bilmezse Malik bilir
2- Adamakla mal tükenmez
3- Az veren candan çok veren maldan
Özveri kelimesi cümle içerisinde sıfat olarak da kullanılabilir. Bunun için kelimenin sonuna -li eki getirilir.
Örnek Cümleler:
1- İki yıl süren özverili çalışmamızın sonunda hak ettiğimiz başarıyı elde ettik.
2- Sizin kadar özverili bir insan az bulunur.