Özveri ne demek? TDK'ya göre özveri kelimesinin anlamı nedir? Özveri sözlük anlamı

Özveri kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan bazı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Özgecilik

2- Fedakarlık

3- Esirgemezlik

TDK'ya Göre Özveri Kelimesinin Anlamı Nedir?

Yaklaşık 1.5 asırdır kullanılan özveri kelimesi üç farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Herhangi bir karşılık beklemeden, çıkarsız bir şekilde iyilik ve lütufta bulunmak

İkinci Anlamı: Kendi isteklerini ve menfaatlerini ikinci plana atıp önce başkalarının sıkıntılarını çözmeye çalışmak

Üçüncü Anlamı: Anaç bir şekilde fedakarlıkta bulunmak

Örnek Cümleler:

1- Ondaki özveri bende olsaydı istediğim birçok şeyi çoktan elde etmiştim.

2- Annenizdeki özveri, bende hayranlık uyandırıyor.

Özverili olmak ile ilgili diğer deyim ve atasözlerinden bazıları şunlardır:

1- İyilik yap denize at, Halik bilmezse Malik bilir

2- Adamakla mal tükenmez

3- Az veren candan çok veren maldan

Özveri kelimesi cümle içerisinde sıfat olarak da kullanılabilir. Bunun için kelimenin sonuna -li eki getirilir.

Örnek Cümleler:

1- İki yıl süren özverili çalışmamızın sonunda hak ettiğimiz başarıyı elde ettik.

2- Sizin kadar özverili bir insan az bulunur.