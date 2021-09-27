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Özveri Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Özveri Kelimesinin Doğru Yazımı..

#Nasıl Yazılır#Özveri Nasıl Yazılır#Tdk
Özveri Nasıl Yazılır Tdkya Göre Özveri Kelimesinin Doğru Yazımı..

Dil devriminden sonra literatüre giren özveri kelimesi, öz ve veri sözcüklerinin birleşmesiyle oluşturulmuştur. Türkçe bir kelime olan özveri, başkasının iyiliği ya da menfaati için kendi çıkarlarından vazgeçmek anlamına gelir. Çevresindeki insanlar için fedakarlık yapmaktan çekinmeyen insanlar ise özverili olarak nitelendirilir. TDK’ya göre Özveri nasıl yazılır? Özveri kelimesinin doğru yazımını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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Türkçede öz kelimesinden türetilmiş diğer kelimeler ve yazılışları şu şekildedir:

1- Özlem 2- Özgürlük 3- Özge 4- Özel 5- Özgü 6- Özgecilik 7- Özümsemek

Özveri Nasıl Yazılır?

Dil bilgisi kurallarına göre iki ayrı kelimenin birleşmesiyle oluşan ve anlamı değişen tüm kelimeler bitişik yazılır. Özveri kelimesi de birleşik bir isim olduğu için ayrı değil bitişik yazılması gerekir.

TDK'ya Göre Özveri Kelimesinin Doğru Yazımı

TDK'ya göre Özveri sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

ÖZVERİ - Doğru
ÖZ VERİ - Yanlış

Örnek Cümleler:

1- Gerçekten başarılı olmak istiyorsan daha özverili olmalısın.
(Doğru)

2- Empati yeteneği gelişmiş olan insanlar daha öz verili olurlar.
(Yanlış)

 

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