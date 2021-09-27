Özveri Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Özveri Kelimesinin Doğru Yazımı..

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Türkçede öz kelimesinden türetilmiş diğer kelimeler ve yazılışları şu şekildedir:



1- Özlem 2- Özgürlük 3- Özge 4- Özel 5- Özgü 6- Özgecilik 7- Özümsemek



Özveri Nasıl Yazılır?



Dil bilgisi kurallarına göre iki ayrı kelimenin birleşmesiyle oluşan ve anlamı değişen tüm kelimeler bitişik yazılır. Özveri kelimesi de birleşik bir isim olduğu için ayrı değil bitişik yazılması gerekir.



TDK'ya Göre Özveri Kelimesinin Doğru Yazımı



TDK'ya göre Özveri sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:



ÖZVERİ - Doğru

ÖZ VERİ - Yanlış



Örnek Cümleler:



1- Gerçekten başarılı olmak istiyorsan daha özverili olmalısın.

(Doğru)



2- Empati yeteneği gelişmiş olan insanlar daha öz verili olurlar.

(Yanlış)