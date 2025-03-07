Özvar’dan ‘Bilim İletişimi Ofisi’ne ziyaret

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YÖK Başkanı Erol Özvar, Atatürk Üniversitesi’nde ‘Bölge Üniversiteleri Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Ardından geçtiğimiz ay YÖK bünyesinde Türkiye’nin bilimsel gelişimini desteklemek ve Türk bilim insanlarını küresel ölçekte daha görünür hale getirmek amacıyla kurulan ‘Bilim İletişimi Ofisi’nin Atatürk Üniversitesi bünyesinde de kurulması nedeniyle bu ofisi ziyaret etti. Özvar, ziyareti sonrasında yaptığı sosyal medya paylaşımında şunları söyledi:

GENÇLERİN BİLİME OLAN İLGİSİNİ ARTIRACAK

“Üniversitelerimizde üretilen bilimi kamuoyuna ve dünyaya duyurmak amacıyla Yükseköğretim Kurulu bünyesinde Bilim İletişimi Ofisini kurmuş, üniversitelerimizden de kendi ofislerini kurmalarını istemiştik. Ülkemizin köklü üniversitelerinden Atatürk Üniversitesi’nin hızla aksiyon alarak faaliyete geçirdiği Bilim İletişimi Ofisini ziyaret ettik, çok memnun kaldık. Diğer üniversitelerimize de iyi bir örnek olacağını düşünüyorum. Yetiştirdiği bilim insanlarıyla tarih boyunca dünyaya örnek olmuş bir medeniyete sahibiz. Bilim iletişiminin önemli bir yönünü de bilim tarihimiz oluşturacaktır. Başarılı bilim insanlarımızı, onların geliştirdiği kuramları ve dünya bilim tarihine yaptıkları katkıları daha fazla ortaya çıkarmak ve vurgulamak gençlerimizin bilime olan ilgisini de artıracaktır.”

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BİLİM İLETİŞİMİ OFİSİ NEDİR?

Geçtiğimiz ay Yükseköğretim Kurulu bünyesinde kurulan ‘Bilim İletişimi Ofisi’, üniversitelerde üretilen bilimi hem Türk kamuoyuna hem de dünyaya duyurmayı amaçlıyor. Bu sayede dünyanın her bir yanındaki Türk bilim insanlarının akademik çalışmalarıyla oluşturulacak ‘Bilim Vatan’ın inşa edilmesi amaçlanıyor. Bilim İletişimi Ofisi, aynı zamanda bilim insanları ile medya profesyonelleri, politika yapıcılar ve toplum arasındaki etkileşimi artırarak, bilginin daha erişilebilir ve anlaşılır hale gelmesine katkı sağlayacak.