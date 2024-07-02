Özvar: Yükseköğretime talep artıyor

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YÖK Başkanı Erol Özvar, Trakya Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin birlikteliğiyle oluşturulan Trakya Üniversiteler Birliğinin (TÜB) 23. Üst Kurul Toplantısı’na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bandırma’yı ziyaret etti.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde Rektör Prof. Dr. İsmail Boz’dan üniversitenin akademik faaliyetlerine ve çalışmalarına ilişkin bilgi alan Özvar, üniversitenin Denizcilik Fakültesi ve Tıp Fakültesini gezerek incelemelerde bulundu. Rektörlük binasında Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu’yla bir araya gelen Özvar, kampüste ayrıca uluslararası öğrencilerle de buluşarak sohbet etti.

YÜKSEKÖĞRETİME TALEP GÜÇLENEREK DEVAM EDİYOR

Erol Özvar TÜB 23. Üst Kurul Toplantısı’nın açılışında yaptığı konuşmada, yükseköğretim sisteminin 208 üniversite, yaklaşık 185 bin akademisyen ve 4 milyonu aşkın öğrencisiyle güçlü bir kapasiteye sahip olduğuna vurgu yaptı. Özvar, kapasitenin hızlı arttığının ve yükseköğretime talebin de güçlü şekilde devam ettiğini belirterek

“2023 yılında 3,5 milyondan fazla öğrencimiz üniversite sınavlarına başvurmuş ve üniversite kontenjanlarının doluluk oranı, açık öğretim öğrencileriyle birlikte yüzde 99,8 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşmişti. Bu yıl düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavına ise yaklaşık 3 milyon aday katıldı. Bu yoğun ve güçlü talebe doğru politikalarla yanıt vermek, önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Devletimizin yükseköğretime yaptığı büyük yatırımlar ve Kurulumuzun çalışmaları neticesinde üniversitelerimizde bu yıl 1 milyonu aşan bir kontenjan oluşturulmuştur” dedi.

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ÇAPA TIP FAKÜLTESİYLE ORTAK KULLANIM BAŞLADI

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinin morfoloji binasının eğitim vermeye hazır olduğu bilgisini paylaşarak, “Şu anda Çapa Tıp Fakültesinde okuyan üniversitemize ait öğrenciler peyderpey üniversitemizin Tıp Fakültesinde ve afiliasyon hastanemizde (Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerle) sağlık eğitimi ve hizmetlerine iştirak edeceklerdir. Afiliasyon olan bu üniversitemizin artık bundan sonraki eğitimleri gerek pre-klinik eğitimi, gerek klinik eğitimleri üniversitemizin bünyesinde yapılmaya devam edecektir. Bu da üniversitemizin göstermiş olduğu gelişmeleri anlamak açısından fevkalade önemli bir aşamadır” ifadelerini kullandı

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YÖK’ÜN 5 YILLIK VİZYONU

YÖK’ün önümüzdeki beş yıllık dönemde belirlediği vizyonu Özvar, şu şekilde özetledi:

“Kalite odaklı ve akademik performansa dayalı yönetim anlayışını benimseyen; çeşitliliği teşvik eden, ülkemizin ihtiyaç duyduğu beşerî sermayeyi artırarak üniversite-sektör iş birliği modellerini destekleyen; sonuç olarak ulusal, bölgesel ve küresel sorunlara duyarlı, evrensel düzeyde geleceğe yön veren, yenilikçi ve rekabetçi bir yükseköğretim sistemi oluşturmak.”

AKREDİTASYON ALAN PROGRAMLAR ARTIRILMALI

Özvar, YÖKAK tarafından yetkilendirilen 24 ulusal ve 13 uluslararası kuruluşun akreditasyon çalışmalarını yürüttüğü bilgisini paylaşarak mevcutta yüzde 16 olan akreditasyon alan programların artırılması gerektiğini ifade etti. Özvar, “Kaliteyi odaklama ve akreditasyon süreçlerini teşvik etmek amacıyla bu yıl yeni lisansüstü programların açılması ve mevcut programların devam edebilmesi için çeşitli kriterler oluşturduk. Özellikle ‘akreditasyon’ ve ‘nitelikli yayın’ şartlarının getirilmesi, bu kapsamda attığımız önemli adımlar arasındadır. Bu kararlar, yükseköğretim sistemimizin niteliğini daha üst seviyelere çıkarma çabalarımızla uyumlu olarak alınmıştır. Ayrıca, üniversitelerimizde akreditasyon konusundaki farkındalığın artmasına da önemli bir katkı sağladığımıza inanıyorum.” dedi.

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ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİNİN KATKILARI

Özvar, Türkiye’de 198 ülkeden 350 bin uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, Türkiye’nin bu rakamla dünyada en fazla uluslararası öğrenciye sahip 10 ülke arasına girdiğini ve küresel bir eğitim merkezi haline geldiğini vurguladı. Özvar, “Yükseköğretim Kurulu olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgesel ve küresel konularda önemli bir aktör olma hedefini destekleyen bir anlayışla hareket ediyoruz. Bilim diplomasisini, uluslararası ilişkilerimizi ve iş birliklerimizi güçlendirmek için adımlar atıyoruz. Uluslararası öğrencilerin Türkiye’ye ve üniversitelerimize olan ilgisinin artması bu bakımdan çok önemlidir. Zira, öğrenci hareketliliğinin orta ve uzun vadede ekonomik, kültürel, sosyal ve diplomatik ilişkilerin gelişmesine somut katkılar sunduğu bilinmektedir” şeklinde konuştu.