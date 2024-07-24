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Özvar: Yeni bölümleri dikkatle inceleyin

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#Erol Özvar#YÖK#Özvar: Yeni Bölümleri Dikkatle İnceleyin
Özvar: Yeni bölümleri dikkatle inceleyin
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 15:55

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 25 Temmuz’daki üniversite tercih dönemi için bir mesaj yayınladı. Özvar adaylara, tercih süreci boyunca üniversiteler ve bölümler hakkındaki güncel bilgilere YÖK Atlas’tan ulaşabileceklerini hatırlatarak bu yıl ilk defa öğrenci alacak programları incelemelerini tavsiye etti.

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YÖK Başkanı  Özvar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

“Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024 tercih işlemleri yarın başlıyor. Sınava girip tercih yapmaya hak kazanan adaylarımız 25 Temmuz - 2 Ağustos 2024 tarihleri arasında üniversite ve program tercihlerini yapabilecekler. Üniversite tercihleri konusunda geleceğiniz açısından önemli bir karar verme sürecindesiniz. Bu sürecin sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim. Sizler için hazırladığımız YÖK Atlas aracılığıyla üniversiteler, bölümler ve programlar hakkında güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. YÖK Atlas programların altyapıları, akademik kadroları, yerleşen öğrenciler, başarı sıralamaları ve kontenjanlar gibi pek çok konuda bilgi sunuyor. Yükseköğretim Kurulu olarak çalışmalarımızı sizlerin hep daha iyi eğitim öğretim almanız yönünde yoğunlaştırıyoruz. Bu yıl da pek çok yeni programı sizlerin tercihine sunmuş bulunuyoruz. Sizlerin daha kolay iş bulmanızı sağlayacak programlar tasarlıyoruz. Bu kapsamda, yapay zekâ başta olmak üzere bu yıl ilk defa öğrenci alacak lisans ve ön lisans programlarını dikkatle incelemenizi öneririm. Yeni akademik yılda tüm üniversitelerimizle birlikte sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Hepinize üstün başarılar dilerim, bahtınız açık olsun” dedi.

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#Erol Özvar#YÖK#Özvar: Yeni Bölümleri Dikkatle İnceleyin

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