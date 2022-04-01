Özvar: Yatay geçiş başvuru tarihi 11-15 Nisan

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9 Mart 2022 tarihinde; yatay geçiş için gerekli şartları sağlayanların yatay geçiş yapabileceği, şartları sağlamayanların ise özel öğrenci statüsüyle öğrenim hayatlarına devam edebilecekleriyle ilgili kararın duyurulmasının ardından sürecin nasıl işleyeceğiyle ilgili ayrıntılar paylaşıldı. İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonu’nda yapılan basın toplantısında: “Üzerimize düşen sorumluluk gereği, Ukrayna’da öğrenimlerini yarıda bırakarak ülkemize dönmek zorunda kalan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin eğitimlerini aksatmadan devam ettirebilmeleri için aldığımız kararları ve tedbirleri sizlerle paylaşmak üzere bugün huzurlarınızdayım" diyen Özvar şunlar söyledi:

“Kontenjanlar yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından belirlenerek 11 Nisan 2022 Pazartesi gününden önce internet sayfalarında yayımlanacaktır. Öğrencilerin 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde mesai bitimine kadar yatay geçiş için gerekli belgelerle beraber ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapması gerekir.

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Yükseköğretim kurumları yatay geçiş başvurularını değerlendirip, duyurusunu yaptıkları kontenjanın yarısı kadar yedek adayla birlikte 20 Nisan 2022 tarihi mesai saati bitimine kadar sonuçları internet sayfalarında ilan edeceklerdir. 21-22 Nisan 2022 tarihlerinde mesai saati bitimine kadar asil adayların kayıtları yapılacaktır. Boş kontenjan kalması durumunda, yedek aday listesi yükseköğretim kurumlarının internet sayfalarında 23 Nisan 2022 günü ilan edilerek yedek aday kayıtları, 25 Nisan 2020 günü mesai saati bitimine kadar yapılacaktır. Her ne sebeple olursa olsun ilan edilen tarihlerde ilgili programlara kayıt yaptırmayan adaylar bu haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.”