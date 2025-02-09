Özvar: ‘Uluslararasılaşma strateji belgesi hazırlıyoruz’

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Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi, Türkiye’yi yükseköğretimde uluslararası bir cazibe merkezi haline getirme vizyonu doğrultusunda, 12’nci Kalkınma Planı başta olmak üzere devletin üst politika belgeleri ışığında hazırlandı. Türk yükseköğretimini bölgesel ve küresel düzeyde akademisyen, öğrenci ve idari personel hareketliliği ile etkileşiminin odak noktası hâline getirmeyi hedeflediklerini belirten Erol Özvar, Uluslararasılaşma Strateji Belgesi’nin dikkat çeken başlıklarıyla ilgili şunları söyledi:

“Dünyanın her yerindeki Türk bilim insanlarının envanterini hazırlıyoruz. Bu envanterle Bilim Vatan'ı oluşturuyoruz. Bilim Vatan'ın sınırlarını dünyanın her bir yanındaki Türk bilim insanları bilimsel çalışmalarıyla oluşturacak. Türk bilim insanlarının bağını güçlendirilerek bu bağdan büyük bir güç birliği olacak. Üniversitelerimizin yurt dışında kampüs, fakülte, program gibi akademik birim açmaları teşvik edilecek. Bu amaçla Azerbaycan ve Özbekistan'dan sonra Balkanlar, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika'da Türk üniversitelerinin kampüsleri açılacak. Özellikle yüksek teknoloji, mühendislik, tıp ve fen bilimleri gibi stratejik alanlarda uzmanlaşmış uluslararası mezunlar Türk üniversitelerine ve sanayiye kazandırılacak. Uluslararası saygınlığa sahip bilim insanlarının Türk üniversitelerinde kısa ve uzun süreli çalışmaları için gerekli düzenleme ve teşvikler genişletilecek.

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YURT DIŞI ARAŞTIRMA BURSLARI TEŞVİK EDİLECEK

Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı güçlendirilecek. Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısının 500 bini aşarak ülkemizin uluslararası öğrenci küresel payının yüzde 6,25'e çıkarılması sağlanacak. Akademisyenlerin doktora ve doktora sonrasında yurt dışındaki seçkin üniversite ve araştırma merkezlerinde çalışmaları yurt dışı araştırma bursu programları vasıtasıyla teşvik edilecek. Uluslararası öğrencilerin ülkemize gelişinde rol oynayan aracı eğitim ve danışmanlık şirketlerine yönelik hukuki, idari ve akreditasyonlarına yönelik düzenlemeler yapılacak.”

TÜRKİYE OECD ÜLKELERİNİN ORTALAMASININ ÜZERİNDE

YÖK’ten yapılan açıklamaya göre; Avrupa yükseköğretim alanının en çok öğrenciye sahip ülkesi olan Türkiye, 350 bin uluslararası öğrencisiyle dünyanın da en fazla uluslararası öğrenciye sahip 8’inci ülkesi. Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin toplam öğrenci sayısı içindeki payı yüzde 7,49’luk oranla, yüzde 6,62 olan OECD ülkeleri ortalamasının üzerinde bulunuyor. Nitelikli uluslararası öğrencilerin yükseköğretim sistemine kazandırılması amacıyla uluslararası öğrencilerin üniversitelere kabullerinde değerlendirilen TR-YÖS’ün uluslararası düzeyde tanınan bir sınav haline getirilmesi amaçlanıyor. Strateji belgesinde Uluslararası mezunların Türkiye’nin Ar-Ge ekosistemine katkıda bulunmalarının, Türkiye’nin uluslararası itibarını ve küresel işgücü piyasasındaki rekabet gücünü artıracağına dikkat çekildi.

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ÖĞRETİM ELEMANI YÜZDE 5’E YÜKSELECEK

Bu bağlamda toplam öğretim elemanları içindeki payı yüzde 1.57 olan uluslararası öğretim elemanı oranının yüzde 5’e yükseltilmesi hedefleniyor. Belgede yer alan hedeflere göre, yükseköğretim kurumları öğrenci ve öğretim elemanı değişimi konusunda teşvik edilerek, dünya genelindeki hareketliliğin çeşitliliğinin, sayısının ve niteliğinin artırılmasına yönelik politikalar geliştirilecek. Uluslararası iş birliği anlaşmaları, ortak eğitim-öğretim programları, ortak yürütülen projeler ve bilimsel etkinliklerin artırılması konusunda politikalar belirlenerek üniversiteler bu konularda teşvik edilecek.

TÜRK ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ MARKA OLACAK

Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı Veri Bankası, Türk Dünyası Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Ajansı ve Türk Devletleri Teşkilatı Yükseköğretim Vakfı kurulacak. Türk Üniversiteler Birliğinin (TÜRKÜNİB) akademik dünyada bir marka olarak ortaya çıkması için bu birliğe katılan üniversitelerin çalışmaları desteklenecek. Özellikle başka ülkelerin öğretim üyesi ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak yüksek lisans ve doktora düzeyinde yabancı dilde eğitim veren programların sayısı ve niteliği artırılacak.