Özvar: Ücret artışları ‘uluslarasılaşma’ya darbe vurur

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YÖK tarafından düzenlenen “2030’a Doğru Türk Yükseköğretim Vizyonuna Dair Üniversiteler ile Bölgesel Toplantılar”ın ikincisi Dicle Üniversitesinin ev sahipliğinde Diyarbakır’da gerçekleştirildi. Bölgedeki 37 üniversite rektörünün katıldığı toplantıda yükseköğretimin ‘2030 vizyonuna’ dair sunumlar gerçekleştirildi. Özvar, yaptığı açılış konuşmasında önümüzdeki yıllarda yükseköğretimde önemli fırsatların yanı sıra ciddi sınamaların yaşanacağına dikkat çekti ve 2030 vizyonuna dair açıklamalar yaptı.

ÖZVAR’DAN REKTÖRLERE ÇAĞRI

YÖK Başkanı şöyle konuştu: “YÖK olarak politikalarımıza ilişkin karar alma ve uygulama süreçlerinde mümkün olan en geniş kapsamlı paydaş katılımını sağlamayı hedefliyoruz. Bu anlayışın bir sonucu olarak, ülkemizdeki bütün rektörlerin ve temsilcilerinin katılımıyla 5 ayrı bölgesel toplantı düzenleme kararı aldık. Türk yükseköğretim sisteminin gelecekte küresel ve bölgesel rekabet gücünü artırabilmesi ve sürdürebilmesi için “erişilebilirlik ve kapsayıcılık”, “kalite, üretkenlik ve mükemmellik”, “araştırma ve yenilikçilik”, “uluslararasılaşma” ve “istihdama duyarlılık ve hayat boyu öğrenme” gibi unsurların dengeli bir şekilde ele alınması zorunluluk. Paylaştığımız 2030 vizyonumuz üniversitelerimizde eylem planına dönüştürülmeli.

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ULUSLARARASI ÖĞRENCİDE MALİYET AVANTAJI

Yükseköğretim giderek daha geniş kitlelere ulaşıyor. Dünya genelinde halihazırda 250 milyon olan öğrenci sayısının 2030’da 380 milyon, 2040’ta ise 600 milyona çıkacağı öngörülüyor. Uluslararasılaşma hedefi doğrultusunda öğrencilerin lisans öğrenimi süresince öğrenim ücretlerine dair öngörülebilir bir maliyet tablosunu görmeleri, sürpriz öğrenim ücretleriyle karşı karşıya kalmamaları büyük önem arz ediyor. Aksi durum yükseköğretim için ortaya koyduğumuz strateji ve hedeflere ulaşmamıza mani olabilir. Uluslararası öğrenci hareketliliğinde önemli maliyet avantajına sahibiz. Bunu maliyet dezavantajına çevirmemek sorumluluğu üniversitelerimizin üzerindedir. Üniversitelerimizin uluslararası öğrencilerin öğrenim ücretlerinin asgari seviyede güncellenmesi konusunda dikkatli olmaları gerekir. Ara sınıflara öngörülemeyecek düzeyde yapılacak ücret artışları, uluslararası öğrenci hareketliliğine de fevkalade önemli darbe vuracaktır.”

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YÖK 2030 VİZYONU

YÖK Başkanı 2030 Vizyonu’nu ve detaylarını şu maddelerle açıkladı:

Yükseköğretime erişimde ücret politikaları belirlenmesi: Öğrencilerin devlet üniversitelerinde parasız okuması en önemli eğitim politikalarından biri. Vakıf üniversitelerinin paralı okumak zorunda olan gençlerin üniversite öğretimine erişecek seviyelerde ücret politikalarını belirlemeleri,

Yeni eğitim teknolojileri ile geleneksel eğitimin dengelenmesi: Dengeli bir süreç içinde bu iki öğrenim kanalının yürütülmesi; hızla gelişen ve genişleyen dijital öğrenim mecralarının akreditasyonu süreçlerinin planlanması,

Kalite güvencesi ve küresel rekabet: Genişleyen kapasite ile birlikte kalitenin de aynı ölçüde yükseltilmesi, uluslararası görünürlük ve nispi rekabet üstünlüğü konularına odaklanılması. İç kalite yönetim süreçlerinin de etkin bir şekilde sürdürülmesi.

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Akademik motivasyon ve bilimsel üretkenlik: Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli genç nesillerin yetiştirilmesi, bilim ve teknoloji alanında kat edeceğimiz gelişme ortaya koyacağımız bilimsel üretim seviyemizle doğrudan alakadır. Bilim ve teknoloji alanında küresel rekabette güçlü olmamız bilim insanlarımızın katkıları ölçüsünde olacaktır. Üretkenliğin ve kalitenin daha da yükseltilmesi için gerekli çalışmaların yapılması,

Değişen demografik yapı ve üniversiteye erişim talebi: Türkiye’nin genç nüfus oranında yaşanan azalma nedeniyle gelecekte üniversiteye olan erişim talebinde yaşanabilecek daralmaya karşı uluslararası öğrenci hareketliliğinden daha fazla pay almak üzere çalışılması; öğrenim ücretleri, sağlık, kaliteli eğitim, barınma ve güvenlik gibi bu hareketliliği doğrudan etkileyen hususlarda önlemler geliştirilmesi,

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İstihdama duyarlı programlar: Hızlı teknolojik değişme uygun, yeni ortaya çıkan ve ihtiyacı duyulan yetkinliklerin öğrencilerimize kazandırılması, işgücü piyasalarında istihdamı kolaylaştıracak programların sayısının ve kalitesinin artırılması, istihdama duyarlı olmayan programların tasfiyesi.

Sürdürülebilirlik: Üniversitelerin iklim değişikliği ve çevre sorunlarına karşı sürdürülebilirlik eğitiminin müfredatlara entegre edilmesi.

Uluslararasılaşma, üniversite işbirlikleri: Üniversitelerin uluslararası araştırma iş birliklerinde, ortak programlarında ve öğrenci değişimlerinde artış sağlanması, birden fazla ülkede yerleşkesi ve programları bulunan küresel üniversitelere dönüşmesi.