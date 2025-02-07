Özvar: Türk üniversitelerinin başarısı uluslararası çevrelerde de kabul ediliyor

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YÖK Başkanı Özvar, Galatasaray Üniversitesi Aydın Doğan Konferans Salonu'nda düzenlenen "2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı"na katıldı. Özvar, hızla gelişen teknolojinin eğitim anlayışını yeniden şekillendirdiğine dikkati çekerek şöyle konuştu:

“Dünya genelinde yüksek öğretime ulaşmanın ekonomik maliyeti gün geçtikçe yükseliyor. Küresel ölçekte bilim ve teknoloji yarışı büyüyerek ülkeler arasında rekabeti arttırıyor. Türk üniversitelerinin uluslararası akreditasyon standartlarını karşılamak ve küresel üniversite sıralamalarında üst sıralarda yer almak için verdiği ciddi ve başarılı sınav, bugün uluslararası çevreler tarafından da kabul ediliyor. En son açıklanan THE sıralaması, kaydettiğimiz mesafeyi ortaya koyması bakımından dikkate değer. THE 2025 sıralamasında eğitim bilimlerinde 35, mühendislikte 26, tıp ve sağlıkta 25, sosyal bilimlerde 24, işletme ve ekonomide 21, fen bilimlerinde 19, fizik bilimlerinde 18, bilgisayar bilimlerinde 17, sanat ve beşeri bilimlerde 11 ve psikolojide 5 üniversitemiz ilk 1000'e girmeyi başardı. Ayrıca sıralamada değerlendirilen ana alanların 10'unda farklı üniversitelerimiz ilk 500'de kendine yer buldu. Bunlar son derece memnuniyet verici ve bizleri gelecek için motive eden sonuçlar.

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ULUSLARARASI REKABETTE CİDDİ MESELELER

Üniversiteler olarak mevcut durumla yetinmemiz mümkün değil. Uluslararası rekabette alınması gereken ciddi mesafeler bulunuyor. Üniversite öğretim elemanlarının akademik motivasyonu ve bilimsel üretkenlikleri meselesi, yükseköğretim hayatımızın devamı ve ülkemizin kalkınmasındaki rolü bakımından en önemli gündem maddeleri arasında bulunuyor. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli genç nesillerin yetiştirilmesi, bilim ve teknoloji alanında kat edeceğimiz gelişme, ortaya koyacağımız bilimsel üretim seviyesiyle doğrudan alakalı.

ÖĞRENCİLERİMİZE YENİ YETKİNLİKLER KAZANDIRIYORUZ

Son yıllarda yaşanan hızlı teknolojik değişme, otomasyon ve yapay zekaya dayalı yeni çözümlerin geleneksel bazı mesleklerin önemini kaybetmesine neden oldu. Eğitim ve sektör ihtiyaçları arasında çıkabilecek uyumsuzluğa karşı YÖK hızla harekete geçerek, geçtiğimiz yıllardan itibaren birtakım önlemleri hayata geçirmeye başladı. Bu önlemlerin başında, yeni ortaya çıkan ve ihtiyaç duyulan yetkinliklerin öğrencilerimize kazandırılması amacıyla üniversitelerimizi ön lisans, lisans ve lisansüstü program müfredatlarını halinde güncellemeleri yönünde teşvik etmek bulunuyor. Bunun yanında aldığımız bir diğer önlem, iş gücü piyasalarında istihdamı kolaylaştırma hedefiyle üniversitelerimiz tarafından sunulan staj ve iş yeri uygulama imkan ve sürelerinin hem genişletilmesine hem de çeşitlendirilmesine destek veriyor. Organize Sanayi Bölgeleri'ndeki meslek yüksekokulu uygulamaları, bu bakımdan güzel birer örnek. Sektörün beklentilerini karşılamak üzere tematik meslek yüksekokullarının desteklenmesi, yeni becerilerin kazandırılması için uygulamaya alınan bir başka model.

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YENİ YAPAY ZEKA PROGRAMLARI

Yeni dijital meslekler olarak tarif edebileceğim yazılım ve yapay zeka tabanlı uğraşılar, en fazla talep edilen kariyerler. Geçtiğimiz yıl başladığımız uzun süren çalışmalar ve istişareler neticesinde bu sene 17 yeni ön lisans ve lisans programı 20 üniversitemizde 70'i aşkın sayıda açıldı. Programları ilgili üniversitelerde açmaya devam edeceğiz. Burada herhangi bir ayrım yapmıyoruz. Vakıf üniversitelerimizde de devlet üniversitelerimizde de bu programları açmaya devam edeceğiz. 12 ön lisans, 5 de lisans yeni, bu programların açılışı devam edecek.”