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Özvar: Doktora mezunu artış oranında Avrupa birincisiyiz

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#YÖK#2024 Üniversite İzleme Ve Değerlendirme Genel Raporu#Erol Özvar
Özvar: Doktora mezunu artış oranında Avrupa birincisiyiz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 12:06

Türkiye’nin doktora mezunu sayısı 2023 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 20 arttı. Rapora göre, doktora programlarında 100 ve üzeri mezun veren üniversite sayısı da 36’ya yükseldi. En fazla doktora mezunu veren üniversite Ankara Üniversitesi oldu.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan 2024 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu’na göre, 2023 yılında, 166 üniversiteden toplam 13 bin 561 öğrenci doktora derecesiyle mezun oldu. Bu sayı 2022 yılında 11 bin 290 olarak gerçekleşmişti. Buna göre doktora mezun sayısında bir önceki yıla göre 2.271 kişilik bir artış sağlandı.

EN FAZLA DOKTORA MEZUNU VEREN ÜNİVERSİTELER
Raporda, en fazla doktora mezunu veren üniversiteler de sıralandı. İlk sırayı 846 mezunla Ankara Üniversitesi aldı. Ankara Üniversitesini 642 mezunla İstanbul Üniversitesi, 626 mezunla Gazi Üniversitesi, 542 mezunla Marmara Üniversitesi ve 526 mezunla Hacettepe Üniversitesi takip etti. Ege Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi de doktora mezunu sayısında ilk 10 üniversite içinde yer aldı.

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Üniversitelerin önceki yıllara göre doktora mezunu öğrenci sayısındaki artışa bakıldığında ise ilk 3’ü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi oluşturdu.

DOKTORADA SEKTÖR ODAKLI DÖNÜŞÜM
YÖK Başkanı Erol Özvar, bir önceki yıla göre doktora mezunu sayısının artmasını sevindirici olarak değerlendirirken Türkiye’nin son 10 yılda artış oranı bakımından Avrupa’da ilk sırada yer aldığını belirtti. Doktora programlarına ilişkin yeni bir çalışma başlatıldığını bildiren Özvar; “Doktora derecesi sadece üniversiteden kadro almanın bir aracı olarak görülmekten çıkmalı. Artık ülkemizde doktora mezunu veren programlar sadece üniversitelere öğretim elemanı değil aynı zamanda iş dünyasına ve sanayiye hizmet verecek ve bu sektörlerde çalışmaya uygun bir şekilde yetiştirilecektir” dedi.

Özvar; “Doktoraya yönelik yeni müfredat çalışmaları yürütüyoruz. Sektör ve işdünyasının temsilcilerinin de görüşlerini alıyoruz. Artık doktora mezunlarının üniversite dışında çok daha geniş bir alanda hizmet vermesini, ülkemiz ekonomisine, araştırma kapasitesine ve teknolojik gelişmesine katkı vermesini istiyoruz” şeklinde konuştu. 

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ÜNİVERSİTE İZLEME VE DEĞERLENDİRME GENEL RAPORU
YÖK tarafından 2019 yılından bu yana yürütülen “Üniversite İzleme ve Değerlendirme” çalışmaları kapsamında, üniversitelerin gelişimini izlemek ve değerlendirmek amacıyla her yıl Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu yayımlanıyor. Bu çalışmanın temel amacı belirlenen kriterlere göre, üniversitelerin gelişimini izlemek ve değerlendirmek, üniversitelerdeki tüm çalışmaları takip etmek.

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#YÖK#2024 Üniversite İzleme Ve Değerlendirme Genel Raporu#Erol Özvar

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