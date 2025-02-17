Özvar: Bilim İletişim Ofisi kurulacak

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Türkiye'nin bilimsel gelişimini desteklemek ve Türk bilim insanlarını küresel ölçekte daha görünür hale getirmek amacıyla YÖK bünyesinde 'Bilim İletişimi Ofisi' kuruldu. Bu kapsamda, YÖK Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Bilim İletişimi Ofisi Üniversiteler Buluşması' programına, YÖK Başkanı Erol Özvar, YÖK üyesi Naci Gündoğan ve çok sayıda davetli katıldı. Özvar, Bilim İletişimi Ofisi'nin amacına ilişkin, "Bilim İletişimi Ofisi'ni, Yükseköğretim Kurulu bünyesinde kurarak üniversitelerimizde üretilen bilimi, yüksek ve güçlü bir sesle hem Türk kamuoyuna hem de dünyaya duyurmayı amaçlıyoruz. Bilim iletişimi ile sınırlarını dünyanın her bir yanındaki Türk bilim insanlarının akademik çalışmalarıyla oluşturacağı Bilim Vatan'ı inşa etmeyi amaçlıyoruz. Bilim insanlarımızın aralarındaki bağları güçlendirmeyi ve bu bağdan büyük bir güç birliği oluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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'BİLGİNİN DAHA ERİŞİLEBİLİR HALE GELMESİNE KATKI SAĞLAYACAK'

Bilim İletişimi Ofisi aracılığıyla Türkiye'deki bilim insanlarının uluslararası platformlarda daha fazla söz sahibi olabileceğini söyleyen Özvar, "Yükseköğretim Kurulu bünyesinde kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Bilim İletişimi Ofisi'nin temel hedefi, üniversitelerimizin yürüttüğü bilim iletişimi faaliyetlerini desteklemek ve bilim insanlarımızın araştırmalarını daha geniş kitlelere ulaştırmalarına yardımcı olmaktır. Bilim İletişimi Ofisi, bilim insanları ile medya profesyonelleri, politika yapıcılar ve toplum arasındaki etkileşimi artırarak, bilginin daha erişilebilir ve anlaşılır hale gelmesine katkı sağlayacaktır" dedi.

'ORTAK PROJELER GELİŞTİRECEĞİZ'

Sesini duyuramayan bilim insanlarına kürsü kurup onların sesi olduklarını kaydeden Özvar, "Biz bilimi dünyanın iyiliği için yapan herkese kapılarımızı hep açtık, açık tutmaya da devam edeceğiz. Uluslararası bilim iletişimi ağları kurarak, bilim insanlarımızın dünya çapında daha güçlü bir şekilde yer almasını sağlayacağız. Başta Türk dünyası ve gönül coğrafyamız olmak üzere tüm dünyada üniversitelerle ve araştırma merkezleriyle ortak projeler geliştirerek, küresel ölçekte bilgi paylaşımını artıracağız" ifadelerini kullandı.

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'TÜRK BİLİM İNSANLARI BİRLİKTE ÇALIŞACAK'

Bilim İletişimi Ofisi bünyesinde yeni projeler geliştirildiğini söyleyen Özvar, "Bunlardan ilki Türkiye'deki ve dünyadaki Türk bilim insanlarını bir araya getirecek bir platformdur. Türk bilim insanlarının envanterinin yer alacağı, adına 'Bilim Vatan' dediğimiz bu büyük iş birliği ile dünyadaki Türk bilim insanları güç birliği yapma ve birlikte çalışma imkanı bulacaklar. Dünyanın dört bir köşesinde eğitimlerini sürdüren doktora öğrencilerimizi de dahil edeceğimiz bu platform sayesinde, genç araştırmacılar kıdemli bilim insanlarıyla doğrudan iletişim kurarak akademik mentörlük ve rehberlik alabileceklerdir. Böylece, Türkiye'nin bilimsel ekosistemi daha güçlü, sürdürülebilir ve küresel ölçekte daha etkili bir hale gelecektir" dedi.