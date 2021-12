Özvar: Azerbaycan'da üniversite kuracağız

Haberin Devamı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi (UNEC), Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı, Azerbaycan Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen UNEC Ekonomi Forumu Bakü 2021’in ‘Pandemi Sonrası Dönemde Bilim ve Eğitim’ isimli paneline katıldı. Başkent Bakü'de düzenlenen forumun ‘Pandemi Sonrası Dönemde Bilim ve Eğitim’ isimli paneline Özvar'ın yanı sıra Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Emrullayev, Nobel ödüllü Türk bilim adamı Aziz Sancar ve UNEC Rektörü Prof. Dr. Adalet Muradov da konuşmacı olarak yer aldı.

YENİ BİR MODEL OLACAK

Paneldeki konuşmasında pandeminin eğitime uzaktan eğitimi miras bıraktığını vurgulayan Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Emrullayev, “Amacımız uzaktan eğitim değil, bir şeyler başarmaktır. Uzaktan eğitimin her zaman ucuz olmadığını düşünüyorum. Hibrit modeller şart ama nasıl olduğu çok önemli. Eğitim programları modern olmalı ve ihtiyaçları karşılamalı” dedi. Panelden sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Azerbaycan'da Türkiye ile ortak üniversitenin kurulması için çalışma başlattıklarını belirterek, “İki ülke anlaşması ile bir yükseköğretim kurumunun hayata geçmesi, gerçekten ciddi bir çalışma gerektiriyor. Bir müddet daha vakit alacak ama önümüzdeki döneme yetiştirmeye gayret ediyoruz. Azerbaycan’da kurulmasını planladığımız bir üniversite mevcut, vardır. Onun çalışmalarını şu anda yapıyoruz ve Türkiye’nin en saygın üniversiteleri ile afiliasyon sağlamak suretiyle bu üniversite hayata geçecek. Bu bir ilk oluyor. Böyle bir model belki dünyada daha önce vardır ama ben ondan haberdar değilim. Bildiğim kadarıyla yeni bir model ile inşallah bu yükseköğretim kurumumuz hayata geçecek. Bunun için çalışmalar yapıyoruz. Tabii ki ülkenin farklı yükseköğretim mevzuatlar var. Bu mevzuatların bir araya getirilmesi, anlaşmanın sağlanması. Gerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gerek Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, her iki liderin, her iki siyasi liderin ortak iradeleriyle, istekleriyle böyle bir üniversitenin hayata geçeceğini ifade etmek isterim. Azerbaycan’da olacak bunun ayrıntılarını inşallah, daha yeni görüşmeye başladığımızdan dolayı önümüzdeki zamanlarda, yakın zamanlarda bütün kamuoyu da öğrenmiş olacak” dedi.