Özür grubu atamaları ne zaman yapılacak? 2020 özür grubu atama takvimi

Öğretmenlerin özür grubu atamaları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl gerçekleştirilen özür grubu atamaları neticesinde eş durumu dolayısıyla farklı ile tayinini isteyen öğretmenler, bakanlığın açacağı sistem üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, özür grubu atamaları ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ÖZÜR GRUBU ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB'in özür grubu takvimine göre mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 12 Ağustos tarihinde başlayacak. 17 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan özür grubu atamaları sonrasında 2. aşama başvuruları 19-21 Ağustos tarihinde alınacak. Toplu atama sonuçları ise 24 Ağustos tarihine açıklanacak.

Ataması yapılan öğretmenlerin görevden ayrılma işlemleri 25 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapılabilecek.