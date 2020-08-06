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Eğitim
Haber Giriş: 06.08.2020 - 17:13,Son Güncelleme:

Özür grubu atamaları ne zaman yapılacak? 2020 özür grubu atama takvimi

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Özür grubu atamaları ne zaman yapılacak? 2020 özür grubu atama takvimi
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Mazerete Bağlı Atama ve Yer Değiştirme olarak duyurduğu özür grubu atama takvimi, geçtiğimiz aylarda bakanlık tarafından yayımlandı. Peki, yayımlanan özür grubu atama takvimi çerçevesinde öğretmenler tarafından işlemler ne zaman yapılacak? İşte, özür grubu atamaları hakkında öğretmenlerin merakla araştırdığı detaylı bilgiler

Öğretmenlerin özür grubu atamaları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl gerçekleştirilen özür grubu atamaları neticesinde eş durumu dolayısıyla farklı ile tayinini isteyen öğretmenler, bakanlığın açacağı sistem üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, özür grubu atamaları ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ÖZÜR GRUBU ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB'in özür grubu takvimine göre mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 12 Ağustos tarihinde başlayacak. 17 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan özür grubu atamaları sonrasında 2. aşama başvuruları 19-21 Ağustos tarihinde alınacak. Toplu atama sonuçları ise 24 Ağustos tarihine açıklanacak. 

Ataması yapılan öğretmenlerin görevden ayrılma işlemleri 25 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapılabilecek.

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