Özümleme nedir? Özümleme yapmak nedir? Özümleme reaksiyonu örnekleri

Öz kelimesinden türetilen birçok sözcük hem günlük hayatta hem de çeşitli bilim dallarında sıklıkla kullanılır. Bu kelimeler arasında en bilinenleri şu şekilde sıralanabilir: 1- Özgün 2- Özlem 3- Özümseme 4- Özgürlük 5- Özdenetim

6- Özsu 7- Özdeyiş 8- Özveri 9- Özel 10- Özen

Özümleme Nedir?

Özümleme kelimesi psikolojide, dil bilgisinde ve biyolojide farklı anlamlarda kullanılır.

A) Psikolojide Özümleme

Kişinin yeni öğrendiği bir bilgiyi ya da ilk defa gördüğü bir şeyi, belleğinde yer alan bilgilere göre değerlendirmesine özümleme denir. Özümleme aynı zamanda çocuklarda bilişsel gelişimin ilk basamağını oluşturur. Özümlemeden sonra uyumsama ve dengeleme gelir.

Örneğin hayatında ilk defa katır gören bir çocuk, katırı at zanneder. Çünkü atı daha önce görmüştür. İki hayvan birbirine benzediği için hafızadaki ''at bilgisi'' ile ilk defa görülen katır birleştirilir. Buna psikolojide özümleme denir. Daha sonra at ile katırın arasındaki farkları öğrenen çocuk bilişsel gelişimdeki ikinci aşamaya, yani uyumsamaya geçer.

B) Biyolojide Özümleme

Anabolizma adıyla da bilinen özümleme, gıdaların vücudun ihtiyaç duyduğu minerallere dönüşmesi anlamına gelir. Özümleme esnasında birçok hormon kullanılır. Oreksin, insülin ve östrojen bu hormonlar arasında yer alır. Yaşlandıkça tüm sistemler daha yavaş çalıştığı için özümleme hızı da azalır.

C) Dil Bilgisinde Özümleme

Dil bilgisinde, iki kelime ya da söz grubunun arasındaki yapısal benzeşmeye özümleme denir. Temessül ve temsil kelimeleri özümleme ile eş anlamlıdır.

Özümleme Yapmak Nedir?

Özümleme yapmak, yemek borusundan geçen besinlerin midedeki asitler tarafından parçalandıktan sonra vitamin ve mineral gibi vücut için gerekli olan şeylere dönüşmesi demektir. Canlıların yaşamını sürdürebilmesi için özümleme yapmaları şarttır. Fazla yemek yemek ya da tek tip beslenmek ise, vücutta yağın depolanmasına neden olur. Bu ise başta obezite olmak üzere birçok hastalığa neden olabilir.

Yeteri kadar özümleme yapmayan organizmaların bağışıklık sistemi zayıflar. Bu da vücut direncinin düşmesine neden olur.

Özümleme Reaksiyonu Örnekleri

1- B1 vitamini bakımından zengin olan besinlerin önce hücrelerin yapı taşına sonra enerjiye dönüşmesi.

2- Yumurta, süt ve peynir gibi gıdaların minerale dönüşmesi.