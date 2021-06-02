Özlenen zil çaldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki akşam kabine toplantısından sonra yeni normalleşme kararlarını açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı da okulların açılacağını duyurdu. Bakanlık eğitimin, 1 Haziran’dan itibaren illerdeki ilkokul ve anasınıflarında haftada 2 gün, köy okulu ve seyrek nüfuslu bölgelerdeki okullarda ise 5 gün yüz yüze devam edeceğini, ortaokul ve liselerin de 7 Haziran’da dersbaşı yapacağını açıkladı. Bu açıklamayla birlikte milyonlarca öğrencinin evinde tatlı bir telaş başladı. Akşamdan çantalarını hazırlayan öğrenciler heyecanla okula koştu. Yeniden okula dönüş heyecanını İstanbul Bakırköy’deki Mimar Sinan İlköğretim Okulu’nda izledik. Öğrenciler, okulların açılmasını haberleştirmeye gelen basın mensuplarını kırmızı halıda yürüyüp, selamlayarak sınıflarında yerlerini aldılar. Öğrenciler ilk gün çok heyecanlıydı:

HEP SINIFTA OLALIM

Zeynep Çam (4’üncü sınıf öğrencisi): Okula döndüğüm için çok mutluyum. Hep okul olsun. Okulda arkadaşlarımızla eğleniyoruz, uzaktan eğitimde onları çok özlüyorum. Bilgisayardan okuma yazmayı öğrenmek de çok zor oldu.

Cem Aksoy (2’nci sınıf öğrencisi): Okulların açılacağını öğrenince kitabımı çantama yerleştirdim, kıyafetlerimi hazırlayıp başucuma koydum. Çok heyecanlı olduğum için sabah erkenden uyandım. Arkadaşlarımı, öğretmenimi, sosyalleşmeyi çok özledim. Bence evden derse girmek çok zor. Bilgisayardan öğretmeni dinliyorum ama dikkatim dağılıyor. Derslere hep sınıfta girmek istiyorum.

Egemen Uygur (3’üncü sınıf öğrencisi): Okulu ve arkadaşlarımı çok özlemişim. Ekran karşısında ders yapmak pek işe yaramıyor. Ekranda görsem de öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı hissedemiyorum. Okulların açılacağını duyduğumda şoka girdim, tak diye oldu ama mutlu oldum. Hemen koştum kitaplarımı, kalemlerimi, çantamı hazırladım. Bu hastalık bir an önce bitsin, yasaklar kalksın ve dersler hep okulda devam etsin.

VELİLER: ANİ OLDU AMA MUTLUYUZ

(Çiğdem Karakoyun, 1’inci sınıf öğrencisi velisi): Ani oldu biraz, şaşkınlığa uğradık ama mutluyuz. Çocuklar okulda sosyalleşmeyi öğreniyorlar, evde çok bunaldılar. Okulların açılacağını duyunca çok sevindiler. Çocuğum kendi çantasını kendisi hazırladı.

Hilal Çolak (1’inci sınıf öğrencisi velisi): Okulu ve arkadaşlarını çok özlediler. Kızım 1’inci sınıfa gidiyor, uzaktan eğitim başladığında özellikle okuma yazmayı öğrenme konusunda zorluk çeker diye çok korkmuştum ama öyle olmadı. Sağ olsun öğretmenler canla başla çalıştılar. Biz de onlarla birlikte tüm dersleri takip ettik.

Şerife Can (1’inci sınıf öğrencisi velisi): Okuldaki eğitim bambaşka. Arkadaşlarını çok özledi. Arkadaşlarını gördüklerinde bile gözlerinin içi gülüyor. Okulda sadece dersi değil, oyun oynamayı, paylaşmayı, sosyalleşmeyi öğreniyorlar. Benim iki çocuğum var, abla yaşça epey büyük, tek çocuk gibi büyüdü yani.

Yeter Özdemir Kılıç (1’inci sınıf öğrencisi velisi): Üzülerek söylüyorum benim çocuğum okula gitmek istemiyor. Okulda arkadaşlarıyla oyun oynamaktan korkuyor, dokunma fobisi oluştu. Anaokulunda böyle bir durum söz konusu değildi, güle oynaya gidiyordu.

Kırmızı halıda okula dönüş

Öğrenciler haftada iki gün de olsa okulla buluşmanın sevincini yaşarken yüz yüze eğitimde ilk gün hem ders hem beden etkinlikleri vardı.