Özgüven nedir ve nasıl kazanılır? Özgüven kişide nasıl oluşur

Özgüven doğuştan gelmeyen ancak kişide doğumdan itibaren gelişmeye başlayan önemli bir içsel özelliktir. Kişinin kendini tanıması ve yapabileceklerinin farkına varması özgüveni ortaya çıkarır.

Özgüven Nedir?

Yaşamın temelini oluşturan özgüven duygusu sonradan kazanılmaktadır. Özgüven doğuştan kazanılmadığı gibi doğumun ardından sonradan gelişmektedir. İçsel bir özellik olan özgüven hayatın mutlu, iyi ve dengeli sürdürülmesi için çok önemlidir. Özgüven genellikle benliğin kendisine dair duyduğu düşüncedir.

Benlik kavramı öz yapısı ve ruhsal değerlendirmesini oluşturur. Kendi potansiyelinin ve neleri başarabileceğini bilen kişiler büyük bir özgüvene sahip olurlar. Hayatı boşuna yaşamamak için insanların yaşamda başarmak zorunda oldukları işler vardır.

İnsanların her hareketinde cesur ve kendinden emin adımlar atmaları için özgüvenli olmaları gerekir. Kendine güvenen ve cesurca karar alabilen insanlar özgüveni yüksek kişilerdir. Özgüven eksikliğinin ise yaşamı olumsuz etkileyecek sonuçlar doğurabileceğini söylemek mümkün olabilir.

Özgüven Nasıl Kazanılır?

Özgüven, hayatın olağan akışında insanların başarılı ve cesurca adımlar atabilmeleri için en çok gereken içsel durumdan bir tanesidir. Kendisine yeteri kadar güvenemeyen kişiler hem yapacakları işlerde hem de insani ilişkilerde zorluklar yaşayabilirler. Bu kişiler ailelerinde, iş yaşamlarında ve sosyal yaşantılarında dahi kendilerini savunamayacak durumda kalabilirler. Bu da onları içinden çıkılmaz bir duruma düşürecektir.

Kişilerdeki özgüven eksikliği aslında kendisine inanmayan ve kendisini küçümseyen düşüncelere yol açmaktadır. Kişinin özgüven kazanması için ne hissettiğini ve ne düşündüğünü bilmek gerekir. Kişinin kendini geliştirmesi ve kendini değerli hissetmesi özgüven kazanılmasını sağlayan en önemli faktördür. Kendisi ile barışık olan kişiler özgüvenlerini yükseltebilirler. Çeşitli başarılar kazanmak ve hayata doğru açıdan bakmak özgüven kazanılmasını sağlar.

Özgüven Kişide Nasıl Oluşur?

Kişinin özgüvenini geliştirmesi için objektif bir tutum ile kendini değerlendirmesi gerekir. İçsel dünyada doğru bir değerlendirme yapılarak özgüven oluşturulabilir. İnsanların pratik ve çözüm odaklı olmaları özgüvenlerini de geliştirebilir. Kişinin özgüven kazanması için içsel dünyasına bir yolculuğa çıkması gerekir.

Özgüveni gelişen kişi kendini çok değerli hissedecektir. Böylece kişinin yaşama sevinci de artacaktır. Özgüvenli birisi hem iş hayatında hem aile hem de sosyal yaşamında çok sevilir. Bunun yanı sıra yaşamdan da daha iyi bir anlam çıkarılabilir. Özgüveni geliştirmek için doğru adımları atmak ve kendi potansiyellerinin farkına varmak gerekir. Kendisi ile barışık olan ve önce kendisini seven insan özgüvenini de geliştirecektir. Bol bol okumak, bilgi sahibi olmak ve düzenli egzersiz yapmak stres ve kaygı gibi durumlar ile başa çıkar. Bunun yanı sıra düzenli bir işte çalışmak da kişinin özgüvenini arttıran faktörler arasında yer almaktadır.

Özgüven Eksikliği Nasıl Belli Olur?

Özgüveni eksik olan kişiler yaşamdan korkarlar. Sürekli yanlış anlaşılacaklarını düşünüp yargılanma düşüncesi ile üzülürler. Bunun yanı sıra özgüven eksikliği nedeniyle kendilerini ifade etmekte de güçlük çekerler.

Özgüvenleri eksik olan kişiler yaşamdan korkar ve saklanmayı tercih ederler. Çoğu zaman asosyal ve içine kapanık bir yaşam tarzını benimserler. Her durumda incinmekten korktukları için kendilerini dış dünyadan da soyutlarlar. Özgüveni eksik olan kişilerde bir işte çalışmak da yeni bir ilişkiye başlamak da çok zor olacaktır. Özgüven eksikliği yaşayan kişiler kendilerini yetersiz hissettikleri için yeni başlangıçlardan hep uzak dururlar. Bu durum da onları çok incitecektir.