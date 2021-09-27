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Özgüven Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Özgüven Kelimesinin Doğru Yazımı..

#Nasıl Yazılır#Tdk#Özgüven Nasıl Yazılır
Özgüven Nasıl Yazılır Tdkya Göre Özgüven Kelimesinin Doğru Yazımı..

Dilimizde kullanılan bazı kelimelerin yazımı sırasında yanlışlıklar yapılmaktadır. Bu yanlışlıklar arasında kelimelerin bitişik veya ayrı yazılması gelmektedir. Bu tür yanlış yazılan kelimelerden birisi de özgüven kelimesidir. Özgüven kelimesinin doğru yazımını hemen herkes merak etmektedir. Özgüven nasıl yazılır? TDK’ya göre özgüven kelimesinin doğru yazımı nedir detayları ile derledik.

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Özgüven kelimesi genel olarak bitişik yazılsa da TDK’ya göre kelimesinin ayrı yani öz güven şeklinde yazılması daha doğru olarak ifade edilmektedir.

Özgüven Nasıl Yazılır?

Halk arasında yaygın olarak kullanılan kelimelerden birisi olan özgüven kelimesinin yazımı sırasında kafalarda bazı soru işaretleri yer almaktadır. Kelimenin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılması gerektiği konusu çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. Özgüven bitişik olarak da ayrı şekilde de yazılmaktadır. Ancak en doğru olanı ayrı yazılmasıdır.

TDK’ya Göre Özgüven Kelimesinin Doğru Yazımı

Yerli ya da yabancı tüm kelimelerin anlamlarının yer aldığı TDK sözlük sitesinde aynı zamanda bu kelimelerin en doğru yazımının bilgilendirmesi de yapılmaktadır. TDK sitesinde özgüven kelimesinin doğru yazımı da yer almaktadır. TDK sitesinde özgüven kelimesinin öz güven şeklinde ayrı yazılması daha doğru seçenek olarak gösterilmektedir.

 

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