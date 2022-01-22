Özgüven nasıl yazılır? Özgüven kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Haberin Devamı

Özgüven, aslında iki kelimenin birleşiminden oluşur. Özgüven kelimesinin anlamı ise kişinin kendine olan güveni, kişinin kendisine karşı iyi duygular geliştirmesi manasına gelmektedir.

Özgüvenin Anlamı Nedir?

Özgüven, ''öz ve güven'' kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Türkçede kişinin kendine olan güveni, kişinin kendisine ilişkin düşüncesi anlamında kullanılan bir kelimedir. ''Özgüvenime çok güveniyorum'' diyen bir kişi kendisine duyduğu güveni anlatmaktadır.

Özgüven Nedir?

Özgüven ya da öz güven, hayatın yapı taşlarını oluşturan çok önemli bir unsurdur. Öz güven, sonradan kazanılan, doğuştan kişide bulunmayan bir özelliktir.

Toplumda öz güvene sahip kişiler hayatın zorluklarına daha çabuk adapte olmaktadır. Bu bakımdan genellikle halk arasında özgüvenli kişiler daha başarılı olmaktadır. Bu sebeple özgüvenli olmak her insanın kazanması gereken bir özellik olmalıdır.

Haberin Devamı

TDK'ye Göre Özgüven Nasıl Yazılır?

Özgüven kelimesi genellikle ''özgüven'' şeklinde yazılmaktadır. Aslına bakılırsa bu yazım şekli de doğrudur. Fakat TDK'ye bakıldığında Özgüven kelimesinin en doğru yazılışı ''öz güven'' olmaktadır. Bu bakımdan en doğru yazılışı ayrı yazılmasıdır.

Öz Güven Kelimesi Kullanım Örnekleri

- Arkadaşım öz güvene sahip bir insan değildi.

- Büyük bir öz güven ile bu işi başardı.

- Bazen öz güvenine yenik düşenler de vardır.