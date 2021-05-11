Özgürlük Nedir? Özgürlük Tanımı Ve Tdk Sözlük Anlamı

Özgürlük; çok geniş ve kapsamlı bir kavram olup, genellikle hakların diliyle ifadesini bulur. En bilinen tanım ise Lock'un " doğal haklar" geleneğinden kaynaklanır. Buna göre özgürlük; kişinin diğer bireylerin haklarına saygı duyduğu sürece dileği şekilde davranmasını ve kimse tarafından zorla engellenmemesi veya durdurulmamasını kapsar.

Özgürlük Nedir?

Özgürlük sadece sözlük anlamı ile anlaşılabilecek bir kavramın çok ötesinde manalar içermektedir. Gerçekten de insanoğlu tarihin ilk dönemlerinden modern çağın son teknolojik karmaşasında hala anlam arayışları içerisinde olup "özgürlük" kavramı da bu çerçevede yer almaktadır.

Siyasi ve politik, birey hak ve özgürlükler bağlamında 1789 yılındaki Fransız İhtilali elbette bir dönem noktası olmuştur. Ancak bunun yanında felsefe ve kişisel gelişim, iletişim alanında hala "özgürlük" kavramı üzerinde yoğun şekilde teoriler ve farklı çalışmalar sürmektedir.

Özgürlük ve yaşam hakkı insanın en temel ve vazgeçilmez haklarından kabul edildiğinden pratik yaşama aktarımı ve hukuksal altyapının oluşturulması ise diğer bir yönünü meydana getirmektedir. Özgürlük kavramının anlaşılabilmesi kavranabilmesi ise ayrı bir başlık altında ele alınabilecek derinlikte bir konudur.

Özgürlük Tanımı ve TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu'na göre "özgürlük" şöyle tanımlanmıştır:1-Herhangi bir koşulla sınırlanmama ya da zorlamaya ve kısıtlamaya bağlı olmaksızın düşünme ve davranmadır. 2- İnsanın, her türlü dış etkiden bağımsız olarak kendi istencine ve kendi düşüncesine göre karar vermesi durumudur. Bu tanım aynı zamanda felsefede bir terim olarak yer alır.