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Özgünlük nedir? Edebiyatta, sanatta, tasarımda, felsefede, resimde, projede özgünlük ne anlama gelir?

#Özgünlük#Felsefe#Sanat
Özgünlük nedir Edebiyatta, sanatta, tasarımda, felsefede, resimde, projede özgünlük ne anlama gelir

Dil devriminden sonra kullanılmaya başlanan özgünlük kelimesi ''öz'' sözcüğünden türetilmiştir. Özgünlük, kimseye benzememek, tamamen orijinal ve yaratıcı olmak demektir. Osmanlı döneminde özgün kişiler için nev-i şahsına münhasır ifadesi kullanılırdı. Özgün olmayan ve başkalarını taklit eden kişilere ise mukallit, basmakalıp, tekdüze ve özenti denir. Özgünlük nedir? Edebiyatta, Sanatta, Tasarımda, Felsefede, Resimde, Projede özgünlük ne anlama gelir tüm detayları ile derledik.

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Özgünlük kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Orijinalite 2- Yaratıcılık 3- İmgelem 4- Muhayyile

 Özgünlük Nedir?

 Özgünlük, kimseyi taklit etmemek, tamamen yeni ve farklı eserler ortaya çıkarabilmektedir. Özgün olarak nitelendirilen kişiler başkalarından feyz alabilirler. Ancak, bu onları taklit ettikleri anlamına gelmez. Özgün bir eser ortaya çıkarabilmek için hayal gücünün geniş olması gerekir.

 Edebiyatta Özgünlük Nedir?

 Edebiyatta özgünlük gerek içerik gerek üslup açısından yeni eserler ortaya çıkarmaktır. Divan edebiyatında özgün eserler bikr-i mazmun olarak nitelendirilirdi. Kendine has gazeller ve kasideler kaleme alan şairlere ise taze-zeban denirdi. Edebiyatta özgünlük kavramı çok boyutludur. Bir edebi eserin orijinal sayılabilmesi için metnin kurgusu, olay örgüsü, karakterleri ile yazarın üslubunun daha önceki yazarlara benzememesi gerekir.

 Bazı yazarlar ise ''gökyüzünün altında söylenmedik söz kalmadı'' diyerek tamamen özgün olmanın imkansızlığına dikkat çekmiştir. Bu yazarlara göre bir yazar sadece söyleyiş farkı ve üslubu ile diğerlerinden ayrılabilir ve özgün olabilir.

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 Sanatta Özgünlük Nedir?

 Sanatın çeşitli dallarında da ancak özgün eserler ortaya çıkaran isimler kalıcı olabilmiştir. Örneğin Kafka, romanlarında oluşturduğu atmosfer ile diğer yazarlardan ayrılmış ve yeni bir edebi ekol oluşturmuştur. Bu ekol de ''Kafkaesk roman'' olarak isimlendirilmiştir.

 Özgün sinemacılar ise ''auteur yönetmen'' olarak nitelendirilir. Senaryosu, karakterleri ve olayları kendine özgü bir tarzda beyaz perdeye yansıtan yönetmenlere auteur denir.

 Tasarımda Özgünlük Nedir?

 Tasarlanan ve satışa çıkarılan ürünlerin, ilgi görmesi için hem kullanışlı hem özgün olması gerekir. Özgün tasarımlarda renk, biçim, motif ve süslemeler orijinal ve yaratıcı olur.

 Felsefede Özgünlük Nedir?

 Felsefede özgünlük düşünür ile filozof ayrımında kendini gösterir. Yeni bir kavram ortaya atan ve bu kavramı sistematik bir şekilde geliştirenlere filozof / mütefekkir denir. Başkalarının kavramlarını yorumlayanlar ise düşünür / münevver olarak adlandırılır.

 Resimde Özgünlük Nedir?

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 Resimde özgünlük, farklı renkleri bir arada kullanma, kontrast oluşturma ve gölgeleme gibi teknikleri şaşırtıcı ve ilgi çekici görsellerle harmanlamak anlamına gelir.

 Projede Özgünlük Nedir?

 Proje oluşturma, geliştirme ve sunma aşamalarında da özgünlük talep edilen en önemli kriterler arasında yer alıyor.

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#Özgünlük#Felsefe#Sanat

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