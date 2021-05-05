Özgeçmiş Nedir Ve Nasıl Yazılır? Özgeçmiş Yazım Kuralları Ve Örnekleri

Özgeçmiş içerisinde genel olarak adayların isim, soy isim, iletişim bilgileri, eğitim durumları, referansları, iş tecrübeleri gibi bilgiler yer almaktadır. İş başvurusunda bulunacakların öncelikle iyi bir şekilde özgeçmiş hazırlamaları işe alınma şanslarını artıracak bir durumdur. Özgeçmiş hazırlanırken açık bir dille yazılmasına, kısa ve anlaşılır olmasına dikkat etmek gerekmektedir.

Özgeçmiş Nedir?

Özgeçmiş hazırlanırken farklı türlerde hazırlanabilmektedir. Özgeçmiş türleri şu şekildedir;

Yeni Mezun Özgeçmişi: Okuldan yeni mezun olduysanız ve ilk defa bir işe başvuracaksanız buna uygun bir şekilde bir özgeçmiş hazırlamanız gerekir. Burada iş deneyiminiz olmamasından dolayı başvurunun amacı üzerinde daha fazla durmak gerekir.

Kronolojik Özgeçmiş: Bu özgeçmiş türü çoğu kişinin tercih ettiği bir özgeçmiştir. Burada öncelikle öğrenim durumu hangi okullardan mezun olunduğu sonrasında ise sırası ile hangi işlerde çalışıldığı günümüzden geçmişe doğru kronolojik bir şekilde yazılmalıdır.

Fonksiyonel Özgeçmiş: Bu özgeçmiş türünde bireyin iş hayatındaki tecrübelerinden daha fazla bahsedilmektedir. Burada kişi başvurduğu pozisyonda yapacağı işlerden ve kendi niteliklerinden bahsetmektedir.

Özgeçmiş Nasıl Yazılır?

Özgeçmiş yazılırken dikkat edilmesi gereken belli başlı kurallar vardır. Bu kurallar;

Öncelikle özgeçmişinizi A4 kağıdı formatına yazdırmanız oldukça önemlidir.

Özgeçmişlerin çok uzun olmaması gerekir. En fazla 2 sayfa tutulması ideal olanıdır. Ancak akademik alanda bir özgeçmiş yazılacaksa o zaman daha fazla sayfa olabilir.

Özgeçmiş hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi paragrafların uzun tutulmamasıdır.

Özgeçmişin ya üçüncü tekil kişi ya da birinci tekil kişi ağzından yazılması gerekir.

Bilgisayarda yazılan özgeçmişlerde Arial ya da Times New Roman gibi karakterlerin kolay bir şekilde okunabildiği fontlar seçilmelidir. Harf büyüklüğü de 11 veya 12 punto olmalıdır.

Özgeçmiş yazılırken herhangi herhangi bir cümle ya da kelimenin altının çizilmemesi gerekir.

Özgeçmiş yazılırken en dikkat edilmesi gereken konulardan biri de imla kurallarına dikkat etmektir.

İş başvurusuna uygun olarak bir ön yazı hazırlamak da gerekmektedir.

Kronolojik sıranın günümüzden geçmişe doğru olması gerekir.

Özgeçmişte mutlaka resim bulunması gerekmektedir. Bu resmin ise resmi bir kıyafet ile çekilmiş olması gerekir.

Fotoğrafın net olması ve arka planın sade olması gerekmektedir.

Özgeçmiş Yazım Kuralları

Özgeçmiş yaşarken iş deneyimlerinin yanında yapmış olduğunuz staj deneyimlerini de ekleyebilirsiniz. Staj deneyimlerini eklerken buralardan neler kazandığınız ile ilgili de bilgiler vermeniz gerekmektedir.

Özgeçmişin her türlü işe uygun farklı çeşitlerde hazırlanması iş bulma açısından oldukça avantajlı bir durumdur.

Özgeçmişlerin çok uzun olması düşünülenin aksine bir avantaj değil dezavantajdır. Bunun yanında gereksiz bir bilgi vermekten de uzak durmanız daha doğru olacaktır.

Özgeçmişte referans vermekten kaçınmalı bunun yerine mülakatlarda referans vermeye özen göstermelisiniz.

Özgeçmiş Örnekleri

İsim Soy isim: Ali Birsen

Adres: Toros Mah. 53 sokak No:6 Çukurova/Adana

Cep Telefonu No: 0552**********

Ev Telefonu No: 0322********

Mail: alibirsen@***********

Kariyer Hedefleri:

Eğitim Durumu:

Sakarya Üniversitesi xxx Bölümü 20** mezunu

Yabancı Dil Durumu:

Almanca / İyi

İngilizce / Çok iyi

Fransızca / Orta

İş Tecrübeleri:

İşyerinin Adı / Çalışılan Bölüm (Çalışılan Yıl/ İşten çıktığı yıl)

Doğum Yeri: Adana

Doğum Tarihi: 07.01.1991

Askerlik Durumu: Muaf

Medeni Durum: Bekar

Sürücü Belgesi: B Sınıfı

Bilgisayar Bilgisi:

Bildiği Bilgisayar Programları

Almış Olduğu Kurs ve Sertifikalar:

Gidilen Kurslar ve Alınan belgeler (Tarihi ile birlikte)

Hobiler: Resim, doğa yürüyüşü, meditasyon, yoga

Referans:

Adı-Soyadı Çalıştığı yer Telefon No