Özer’den 98’nci yıl mesajı

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Aziz Milletimiz,

Ecdadımızdan bize kalan en kıymetli emanetin, Cumhuriyet'imizin, 98. yılını birlikte kutluyoruz.

Cumhuriyet; tüm imkânsızlıklara, zorluklara ve umutsuzluğa karşı milletimizin yeniden ayağa kalkmasıdır. Cumhuriyet, bir milletin özünde var olan birlik ve beraberlik iradesinin gerektiğinde tek söze ihtiyaç duyulmadan ortak bir bilinçte vücut bulmasıdır.

Cumhuriyet; demokrasinin ve bağımsızlığın bu güzel vatanda insanca, özgürce ve onurlu yaşamanın güvencesidir. Çocuklarımızın gözlerindeki umut, yarınlara duyulan güven ve "fikri, irfanı, vicdanı hür" yaşamanın değişmez gereğidir.

Bizler, bugün bu faziletleri gelecek nesillere anlatmanın ve aktarmanın büyük sorumluluğunu taşıyoruz. Bize Cumhuriyeti armağan etmek için hayatlarını ortaya koyan, başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızın, aziz şehitlerimizin hatıralarını rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum. Bu duygularla öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerimizin ve tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.