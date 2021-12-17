Özer, Türkiye-Afrika zirvesinde mevkidaşları ile görüştü

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3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi, ikinci gününde düzenlenen eş zamanlı oturumlarla devam ediyor. ‘Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık’ temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvenin ikinci günü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ‘3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın açılış konuşmasıyla başladı.

Eğitim anlaşmalarının imzalanacağı zirvede Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Afrika ülkelerindeki mevkidaşlarının katılımlarıyla eş zamanlı oturumlar gerçekleştirdi. Zirve kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye'de yüksek öğrenim ve burs imkânları ile Maarif Vakfı’nın tanıtımı gerçekleştirilecek.

Kültürel ve Sosyal Forum kapsamında Kültür Oturumu, Gençlik ve Spor Oturumu ve ‘Uluslararası Kuruluşlarda Afrika'nın Rolü’ başlıklı panel gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ‘3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’ kapsamında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde mevkidaşları ile bir araya gelecek.