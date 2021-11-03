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Özer, Türk Konseyi üye ülkelerinin heyetleriyle görüştü

#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer#Türk Konseyi#6. Eğitim Bakanları Toplantısı
Özer, Türk Konseyi üye ülkelerinin heyetleriyle görüştü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türk Konseyi 6. Eğitim Bakanları Toplantısı ve Uluslararası Türk Akademisi Bilim Kurulu 4. Toplantısı öncesinde Türk Konseyi üye ülkelerin eğitim bakan ve bakan yardımcılarıyla bir araya gelerek ikili görüşme gerçekleştirdi.

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İstanbul'da düzenlenen Türk Konseyi 6. Eğitim Bakanları Toplantısı ve Uluslararası Türk Akademisi Bilim Kurulu 4. Toplantısı kapsamında ilk önce kıdemli memur toplantıları gerçekleştirildi. Programın ardından Bakan Özer, Özbekistan Halk Eğitimi Bakan Yardımcısı Temurjon Komilov, Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı Bolotbek Kupeshev ve Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darkhan Kydyrali ile ayrı ayrı görüştü.

Görüşmede geçmişten beri devam eden dil, kültür ve medeniyet bağlarının, tarih önünde bizlere ortak bir geleceği tasarlama ve oluşturma misyonunu yüklediği hatırlatılarak Türk Konseyi Türkçe konuşan ülkeler arasında iş birliği ruhunun geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

‘MÜKTESEBATI PAYLAŞMAYA HAZIRIZ’
Bakan Özer; bu kapsamda uzaktan eğitim, ölçme ve değerlendirme, PISA sınavları ve hazırlık süreçleri, müfredat geliştirme ve diğer alanlardaki Türkiye'nin sahip olduğu müktesebatı üye ülkelerle paylaşmaya hazır olduklarını kaydetti. Görüşmede ayrıca Türk Akademisi uhdesinde yürütülen "Ortak Türk Tarihi", "Ortak Türk Edebiyatı" ve "Türk Dünyası Coğrafyası"  başlıklı kitap çalışmaları ile akademik çalışmalara yön vermek üzere Millî Eğitim Bakanlığı’nın ve üye ülkelerin görüşleri çerçevesinde belirlenen bilimsel proje alanları ele alındı.

Eğitim bakanları İstanbulda buluşuyor

Eğitim bakanları İstanbul'da buluşuyor

Görüşmeye Bakan Yardımcıları Sadri Şensoy ve Petek Aşkar, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Cemal Yıldız da eşlik etti.

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Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in ev sahipliğinde 4 Kasım 2021 Perşembe günü toplantılara devam edilecek. Toplantılara, Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanı Askhat Aimagambetov, Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı Bolotbek Kupeshev, Özbekistan Halk Eğitimi Bakan Yardımcısı Temurjon Komilov, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darkhan Kydyrali ve Macaristan İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller katılacak.

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#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer#Türk Konseyi#6. Eğitim Bakanları Toplantısı

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