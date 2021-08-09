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Eğitim
AA
Haber Giriş: 09.08.2021 - 09:53 | Son Güncelleme:

Özer, kendisini tebrik etmek isteyenlere fidan bağışı çağrısı yaptı

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Özer, kendisini tebrik etmek isteyenlere fidan bağışı çağrısı yaptı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kendisine tebrik çiçeği gönderilmesi yerine fidan bağışında bulunulmasını istedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Özer, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca başlatılan "Geleceğe Nefes Seferberliği"ne destek çağrısında bulundu.

Bakan Özer, "Bakanlık görevim nedeniyle tebrik çiçeği gönderen herkese teşekkür ederim. Bundan sonrası için ricam: Hepimizi derinden üzen orman yangınlarında kaybettiğimiz 'can'ların yerine fidan bağışında bulunalım." ifadesine yer verdi.

Bakanlığın paylaşımında, https://gelecegenefes.com internet adresine erişim linki de yer aldı.

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