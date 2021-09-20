Özer, İstanbul’a iki okul açtı... “Okulları kapalı tutmak gibi bir lüksümüz yok”

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Bakan Özer, İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından depreme karşı yenilenen Şile Necda Moralıgil İlkokulu ve Ortaokulu’nun, yeniden hizmete açılması dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 2020 Mart ayından itibaren tüm dünyanın daha önce deneyimlemediği bir süreçten geçtiğini ve hala geçmeye devam ettiğini, hazırlık olmadığı için ülkelerin yeni sürece adapte olmakta zorluklar yaşadığını söyledi.

Bu süreçte en fazla etkilenen sektörlerden birinin de eğitim sektörü olduğunu ancak Milli Eğitim Bakanlığının tüm camiasıyla bu süreçte müthiş bir performans gösterdiğini ifade eden Özer, "Okulları artık kapalı tutma lüksümüz yok. Okulların yüz yüze eğitime ara vermesinde istediğiniz kadar dijital platformları verimli bir şekilde kullanabilirsiniz ama okul sadece öğretmenin gerçekleştirildiği mekanlar değildir. Öğrencilerimizin psikososyal gelişimlerini tamamladığı, ortak çalışmalar üretebildiği, sıcak yemeklerin yenildiği, kültür, sanat ve spor aktivitelerinin yapıldığı mekanlar. Dolayısıyla yüz yüze eğitimin yerine ikame edilecek hiçbir mekanizma yoktur. Ama bu, şu demek değildir; dijital platformlardan vazgeçeceğiz. Hayır ama yüz yüze eğitime devam ederken sürekli dijital platformlardan da destek alacağız" diye konuştu.

Okulların sağlıklı bir şekilde kurallara riayet ederek yüz yüze eğitime devam ettiğini belirten Özer, şu bilgileri aktardı:

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"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin eğitim sistemi devasa bir sistem. 18 milyon öğrencimiz var. 1.2 milyon öğretmenimiz var. 100 binin üzerinde idari personelimiz var. 150 bin servis şoförü ve rehberlik destek elemanları var. Kabaca 20 milyon insanın varlık alanı bulduğu bir sistemden bahsediyoruz. Bu sistemi yüz yüze eğitime maksimum düzeyde devam ettirebilmek için vaka bazlı, okul bazlı bir yöntemle süreci yönetmeye çalışıyoruz. Bizim 57 bin 180’i devlet okulu olmak üzere 71 bin 320 okulumuz var. 850 bin dersliğimiz var.”

Sağlık Bakanlığının belirlediği vaka veya yakın temas nedeniyle bazı sınıfların yüz yüze eğitime 14 gün ara verdiğini, 14 günlük süre içinde dijital platformlar üzerinden uzaktan eğitime devam edildiğini aktaran Özer, “Eğitim sisteminin, açık ve yüz yüze eğitime devam etmesinin bu süreçte bir milli güvenlik meselesi olduğu yönündeki irademizin arkasında duruyoruz” dedi.

Bakan Özer, öğretmenlerle gurur duyduklarını dile getirerek, öğretmenlerde bir doz aşı oranının yüzde 92’ye, iki doz aşı oranının ise yüzde 83, aşı olmayıp antikor üreten öğretmen oranının yüzde 5 olduğunu aktardı.

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ERENKÖY KIZ LİSESİ YENİLENDİ

Özer, İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından depreme karşı yenilenen Erenköy Kız Lisesi’nin açılışında, 110 yıllık kadim bir okulda bulunmaktan hem mutluluk hem de heyecan duyduğunu dile getirdi.

Bu okulda, Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünlere gelmesinde çok sayıda insanın yetiştiğini, devletin ve toplumun çok farklı yerlerinde görev aldıklarını belirten Özer, bu okulda okuyup yaşananlara minnetlerini sunarken, vefat etmiş olanları da rahmetle andı.

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Dünyanın 2020 Mart ayında hiç hazırlık yapmadığı bir sürece girdiğini hatırlatan Bakan Özer, hayatın normal akışından sapmaya başladığını, bu süreçten en fazla eğitim sektörünün etkilendiğini ama Milli Eğitim Bakanlığı’nın hızlı bir şekilde geliştirdiği dijital platformlarla öğrencisinin ve öğretmenin yanında olmaya devam ettiğini söyledi.

Bakan Özer, “Uzaktan eğitim sanki çok kolay bir eğitimmiş gibi toplumda bir algı oluştu. Öğretmenlerimiz okula gitmek istemiyor sanki. Rahat şekilde dersler yapılıyor ama çileyi çekenler bilir. 40 dakikalık ders için verilen emekler, o dijital materyallerin üretilmesi, öğrencilerle sanal ortamda buluşulması o kadar kolay bir şey değil. Tüm öğretmenlerimizi bu süreçteki fedakarlıklarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.

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Özer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çözümün aşı olduğu ve aynı zamanda temizlik, maske ve mesafe olduğu bir ortamda artık eğitimin yüz yüze olmasına tahammül edebilmemiz mümkündür. Artık okulları kapatabilme lüksümüz asla bulunmamaktadır. 1,5 yıllık süreç içinde ne kadar dijital platformlardan destek verilirse verilsin, yüz yüze eğitimin yerine hiçbir dijital platform ikame edilemez. Çünkü okullarımız sadece öğrenmenin olduğu mekanlar değildir. Sağlık Bakanlığımız ile yürüttüğümüz koordinasyon çerçevesinde 3. haftaya girdik ve geçmişte olduğu gibi il ve ilçe bazlı okul sistematiğinde bir kapatma yok. Vaka bazlı ve sınıf bazlı.”

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"KADIKÖY’DE 19 OKULU YIKIP YENİDEN YAPTIK"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da COVID'teki o uzaktan eğitim dönemlerine, yöntemlerine dönmemek için büyük hazırlıklar yaptıklarını söyledi. İstanbul’un eğitimin de başkenti olduğunu ifade eden Yerlikaya, kentte 60 üniversitede 1 milyon 289 bin üniversite öğrencisinin, 6 bin 748 okulun, 102 bin 481 derslik, 2 milyon 761 bin 165 öğrenci, 155 bin öğretmenin bulunduğunu belirten Yerlikaya, bu eğitim meşalesinin sönmemesi için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını dile getirdi.

Vali Yerlikaya, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından depreme karşı güçlendirmek amacıyla yeniden yapılan veya restore edilen okullara ilişkin bilgi verdi.

Kadıköy’de 19 okulu yıkıp yeniden yaptıklarını, 38 okulu güçlendirdiklerini, 2 okulun fizibilitesinin bittiğini, yıkılıp yeniden yapılacaklarını anlatan Yerlikaya, uygulama projeleri hazırlanan 2 okulun bulunduğunu ve bu projeler için 601 milyon lira harcandığını aktardı.

Konuşmaların ardından Bakan Özer, İstanbul Valisi Yerlikaya, beraberindekilerle kurdele keserek okulun açılışını gerçekleştirdi.