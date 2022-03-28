Özer, Avrupa Eğitim Vakfı heyetini kabul etti

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MEB Tevfik İleri Salonu'nda gerçekleşen görüşmede Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki mevcut iş birliği değerlendirilerek yeni iş birliği olanakları ele alındı. Toplantıda Türkiye'de mesleki eğitim politikaları ve uygulamaları konusunda bilgi veren Bakan Özer, katsayı engeli nedeniyle geçmişte bu alana yönelimin çok büyük ölçüde azaldığını, bu durumun da meslek liselerindeki kaliteyi olumsuz yönde etkileyerek mezunlarının iş gücü piyasasının ihtiyacını karşılayamayacak hâle geldiğini ifade etti.

Katsayı sorununun çözülmesinin ardından sektör ile sıkı iş birliği kurularak mesleki eğitim büyük gelişme kaydedildiğini belirten Bakan Özer, sektörün önde gelen temsilcileri ile imzalanan protokoller kapsamında müfredatların birlikte güncellendiğini, iş yeri eğitiminin sektör ile birlikte planlandığını, başarılı öğrencilere burs verildiğini, öğretmenlerin işbaşı eğitim ile desteklendiğini ve mezunların istihdam fırsatlarının çoğaldığını anlattı.

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2021’DE 1 MİLYAR 162 MİLYON TL’LİK ÜRETİM

Bakan Özer, tüm bu adımlar sonucunda son iki yılda mesleki eğitime yönelimin önemli ölçüde arttığını vurguladı.

Meslek liselerinin döner sermaye kapsamında yaptığı üretim kapasitesinin yükseltilmesiyle öğrencilerin işbaşında öğrendiklerinin altını çizen Özer, bu yolla öğrencilerin uygulama becerilerini geliştirirken ülke ekonomisine de önemli ölçüde katkı sağladığını söyledi. Özer, 2021 yılında 1 milyar 162 milyon liralık üretim geçekleştiğini ifade etti.

Meslek liselerin pandemi sürecinde maske ve diğer ürünlerin üretimi ile toplum sağlığını desteklemesinin meslek liselerine vatandaşın bakışını olumlu yönde etkilediğini belirten Özer, konuşmasında son iki yılda ortalama yılda 200 patent aldıklarını ifade etti. Başarılı meslek liselerinde 52 adet Ar-Ge Merkezi kurulduğunu ifade eden Özer, konuşmasında ayrıca mesleki eğitim merkezlerinin öneminden ve bu merkezlere verilen desteklerden de bahsetti.

ÖZER, TORİNO’YA DAVET EDİLDİ

Avrupa Eğitim Vakfı Direkötrü Xavier Matheu de Cortada ise Türkiye'ye büyük önem verdiklerini ve pandemi sürecinden sonra ilk ziyaretlerini Türkiye'ye yaptıklarını, mesleki eğitim alanında diğer ülkelerin danışabilecekleri bir bilgi merkezi hâline gelmek için çalıştıklarını ve bu doğrultuda üye ülkelerin bilgi ve tecrübelerinden yararlandıklarını ifade etti. Bu çerçevede iyi uygulamaları paylaşmak amacıyla üye ülkelerin mesleki eğitim uygulamalarını izlediklerini ifade eden Cortada, Osnabrück Deklarasyonu ve Politika Tavsiyeleri çerçevesinde izleme süreçlerininim devam ettiğini belirtti. Cortada ayrıca Bakan Özer'i ETF merkezinin bulunduğu Torino'ya davet etti. Özer de programına uyması hâlinde böyle bir ziyaretten memnuniyet duyacağını ifade etti.

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Heyetler arasında gerçekleşen toplantıya Bakan Yardımcıları Petek Aşkar ve Sadri Şensoy ile AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener katıldı.