Özel okulöncesi eğitim kurumları kurallarla açıldı

Okulun sınıf mevcutları yarı yarıya azaltıldı. Okulun içi dezenfekte edildi. Öğrencilerin dışarıdan oyuncak ve kırtasiye malzemesi getirilmesi yasaklandı. Veliler sabah saatlerinden itibaren çocuklarını okula getirmeye başladı. Okula girişte öğrencilere maske takıldı, dezenfektan uygulandı. Veliler öğrencilerin çantalarına yedek kıyafetler koydu. Öğrencilerin dışarıda giydiği kıyafetler okula geldiklerinde değiştirildi. Veliler dışarıda bekleme salonuna kadar girebildi, okulun içerisine alınmadı. Bekleme salonunda galoş giymeleri istendi.

Sınıfta sosyal mesafe kuralına uyularak, sandalyeler arasında boşluk bırakıldı. Öğrenciler sınıfa girdiklerinde ellerini yıkadı. Öğretmenleri tarafından sandalyelerini birbirlerine yaklaştırmamaları söylendi. Yemekhanede de durum değişmedi. Her öğrenci ayrı masalara oturdu. Aralarında 1 metre mesafeye dikkat edildi. Kahvaltılarını öğretmenleri eşliğinde yaptılar. Yatakhanenin ise bu süreçte kullanılmayacağı belirtildi.