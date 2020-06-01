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Eğitim
Fotoğraf: Murat Şaka
Haber Giriş: 01.06.2020 - 11:01,Son Güncelleme:

Özel okulöncesi eğitim kurumları kurallarla açıldı

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
Özel okulöncesi eğitim kurumları kurallarla açıldı
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Özel okulöncesi eğitim kurumları koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kurallarla açıldı. Bazı kurumlar gerekli önlemleri henüz almadığı için öğrenci kabul etmedi. Bazılarıysa alınan önlemlerin ardından öğrencileriyle buluştu. Önlemleri yerinde izlemek için İstanbul Atakent’teki Özel Atakent Pembe Kule Montessori Anaokulu’ndaydık.  

Okulun sınıf mevcutları yarı yarıya azaltıldı. Okulun içi dezenfekte edildi. Öğrencilerin dışarıdan oyuncak ve kırtasiye malzemesi getirilmesi yasaklandı. Veliler sabah saatlerinden itibaren çocuklarını okula getirmeye başladı. Okula girişte öğrencilere maske takıldı, dezenfektan uygulandı. Veliler öğrencilerin çantalarına yedek kıyafetler koydu. Öğrencilerin dışarıda giydiği kıyafetler okula geldiklerinde değiştirildi. Veliler dışarıda bekleme salonuna kadar girebildi, okulun içerisine alınmadı. Bekleme salonunda galoş giymeleri istendi.

Sınıfta sosyal mesafe kuralına uyularak, sandalyeler arasında boşluk bırakıldı. Öğrenciler sınıfa girdiklerinde ellerini yıkadı. Öğretmenleri tarafından sandalyelerini birbirlerine yaklaştırmamaları söylendi. Yemekhanede de durum değişmedi. Her öğrenci ayrı masalara oturdu. Aralarında 1 metre mesafeye dikkat edildi. Kahvaltılarını öğretmenleri eşliğinde yaptılar. Yatakhanenin ise bu süreçte kullanılmayacağı belirtildi.

Özel okulöncesi eğitim kurumları kurallarla açılıyor
Özel okulöncesi eğitim kurumları kurallarla açılıyor
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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