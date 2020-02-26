Özel okulların yemek, kıyafet, kitap ve kırtasiye ödemelerine yeni düzenleme 

Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yeni düzenlemesiyle özel okula kayıt yaptıracak velilerin yemek, kitap ve kırtasiye gibi ek hizmetlerden zorunlu değil, isteğe bağlı yararlanabileceklerini söyledi. Dal, MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında yapılan yeni düzenlemelerle ilgili bakanlığın yeni düzenlemesinin özel okullarda verilen yemek, kahvaltı, servis, pansiyon, yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetlerden yararlanmak isteyen öğrenci ve kursiyerlerden alınacak ücretlerin ayrı ayrı belirlenmesi yönünde hüküm getirdiğini belirtti.

'EK HİZMETLERDEN İSTEYEN VELİLER YARARLANACAK'

Ayrıca bu ücretlerin mayıs ayının sonuna kadar ilan edilmesinin de karar altına alındığını anlatan Dal, şöyle konuştu:

“Servis ücretlerinin ağustos ve eylül aylarında belediyeler ya da odalar tarafından açıklanması nedeniyle bu hükmün hayata geçirilmesinde çeşitli sıkıntılar doğabilir. Ayrıca farklı ülkelerden getirilecek kitap fiyatının döviz kuru nedeniyle netleştirilmesi zor oluyor. Bu iki konuda esneklik talepleri olabilir. Servis ve kitaplar dışında diğer kalemler için düzenlemenin olumlu taraflarının bulunuyor. Bu hizmetlerle ilgili ücretlerin, mayıs sonunda açıklanma kararı velilere rahatlık sağlayacak. Velilerimiz, özel okullarda hangi kalemin ne oranda artacağını, dolayısıyla gelecek yılın eğitim giderlerini önceden öğrenmiş olacaklar. Veliler, bu şekilde okullar açıldığında bir sürprizle karşılaşmayacaklar. Bunun yanında MEB’in yeni düzenlemesinde, özel okulda çocuğu okuyanlar kitap, kırtasiye, yemek gibi ek hizmetlerden isteyen veliler yararlanabilecek, istemeyenler zorunlu tutulamayacak. Bu konuda velilerimizden çok şikayet alıyorduk. MEB'in yeni düzenlemesiyle velilerimizin yemek, kıyafet, kitap ve kırtasiye gibi ek hizmetler konusunda serbest karar vermelerinin önü açılmış oldu."