Özel okullarda ücret tartışması

VELİLER NE İSTİYOR?

‘ÇOCUĞUN YEMEDİĞİ YEMEĞİN PARASINI NEDEN VEREYİM?’

Yemek, servis ve ders ücretlerinin yeniden düzenlenmesini isteyen veliler sosyal medyada bir imza kampanyası başlattı. İmza kampanyasına, uzaktan eğitimde okulların masraflarının azalması gerekçe gösteriliyor. Kampanyayı başlatanlara göre özel okullar uzaktan eğitim sürecinde doğalgaz, elektrik gibi giderden tasarruf ediyor. Özel Okul Velileri Platformu temsilcisi ve özel okul velisi Mehmet Kökağaç, yüz yüze eğitimle uzaktan eğitimin aynı olmadığını bu nedenle okulların ücretlerinde indirim uygulamasını istediklerini belirterek şöyle konuşuyor:

‘OKULLARIN GİDERİ DÜŞTÜ, ÜCRETLERE ZAM YAPTILAR’

“Kızım Ankara’da özel bir okulda 8’inci sınıf öğrencisi. Biz ilk pandemi döneminde izledik. Okulların durumunu bilerek üzerlerine gitmedik. Herkes için yeni bir durumdu. Ancak bazı okullar üst limitten zam yaptılar. Ayrıca biz veliler olarak tam ücret ödememize rağmen ve ısınma, kırtasiye gibi giderleri olmamasına rağmen bazı okullar devletten kısa çalışma ödeneği aldılar. Öğretmenlere de tam ücret ödemeyenler oldu.

‘PANDEMİDEN HAKSIZ KAZANÇ SAĞLADILAR’

Pandemiden haksız kazanç sağladılar. Biz öğretmenlerin haklarının da korunmasını istiyoruz. Bazı özel okullar servis ve yemek ücretlerini anında iade etti ama bazıları hala iade etmedi. Okulların uzaktan eğitime geçmesiyle bazı okullar yüzde 15, yüzde 25’lere varan indirimler uyguladı. Biz bunu tüm okulların yapmasını istiyoruz. Set olarak kitap satıyorlar, 3 bin 500 TL isteyenler var. Burslu öğrenci bile bunu ödemek zorunda kalıyor. Bundan vazgeçilmesini istiyoruz. Biz veliler olarak öncelikle eğitimin sürekliliğini istiyoruz. Güvenli ve sağlıklı bir yüz yüze eğitimden yanayız. Ama şartlardan dolayı yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim yapılıyorsa da okul ücretlerinde indirim talep ediyoruz. Uzaktan eğitimle yüz yüze eğitimin ücreti aynı olamaz.”

‘OKULLARIN KÂR ORTAĞI DEĞİLİZ, ZARARA DA ORTAK OLMAYIZ’

Bir özel okul velisi olan Ahmet Mahlepci, çocuklarının üç aydır okula gitmediğini ama yemek ücretlerini tam ödediklerini ve bu ücretleri geri alamadıklarını belirterek şunları söylüyor: “İki çocuğum var. Biri liseden mezun oldu biri ortaokul son sınıf öğrencisi. Pandemiden dolayı online eğitim verildi. Biz örgün eğitimle aynı ücreti ödedik. Veliler olarak bu sürecin ceremesini tek taraflı çekmek istemiyoruz. Özel okulların da elini taşın altına koyması lazım. Biz pandemi sürecinde de yemek paralarını ve genel gider diye toplanan paraları ödedik ancak geri alamadık. Talebimizi okula ilettiğimizde ‘Beğenmiyorsanız istediğiniz okula gidebilirsiniz’ yanıtını aldık. Biz okulların kâr ortağı değiliz, zararına da ortak olmak istemiyoruz. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanıldı. Öğretmenlere kısa çalışma ödeneği ödendi. Ama biz veliler olarak geçen dönem tam ücret ödedik. İadesini de alamıyoruz. Bu sene de çocuklarımız online eğitime devam ettiğinde aynı şeyler olacak. Online eğitime örgün eğitim parası ödemek istemiyoruz. Bu konuda MEB’in taleplerimizi duymasını istiyoruz.”

ÖZEL OKULLAR NE DİYOR?

‘UZAKTAN DA OLSA KİRA VE MAAŞLARI ÖDÜYORUZ’

Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Başkanı İbrahim Taşel eğitim ücretleri konusunda bir indirim yapılmasının mümkün olmadığı görüşünde. “Devletimiz bir destek uygularsa biz de bunu velilerimize yansıtırız” diyen Taşel, konuya ilişkin şunları söylüyor: “21 Eylül’den sonra eğitimi yüz yüze yapmayı planlıyoruz. Şu anda özel okullarımızın kapasitesi öğrencileri seyreltmeye müsait. Online eğitime sadece destek kapsamında gerek duyulabilir. Ancak olağanüstü şartlar ortaya çıkarsa o dönemde okullarımız karar verir. Tabii ki okulların giderinin neredeyse yüzde 90’ınını teşkil eden kira, öğretmen ve personel ücretleridir. Bu ücretlerde indirime gidilmesi çalışanları mağdur eder. Ancak olağanüstü bir süreç ortaya çıkar ve devletimiz bir destek uygularsa biz de bunu velilerimize yansıtırız. Aksi takdirde bütün giderler devam ederken düşük ücret uygulaması sürdürülebilir olmaz. Online eğitime geçilmesi durumunda yemek, servis ve benzeri giderlerin geçen yıl olduğu gibi geri verilmesi söz konusu olacaktır.”

‘MALİYETLERİMİZ DÜŞMEDİ’

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Nurullah Dal, okul ücretlerinde indirime gitme konusunda genel bir karar alınamayacağını ama isteyen kurumların bunu uygulayabileceğini belirtiyor: “Her okul arzu ediyorsa indirim yapabiliyor. Genel bir karar alınamıyor. Maliyetlerimizde düşüş olmadı. Okul açısından baktığınızda bir kazanç söz konusu değil. Birçok okul kısa çalışma ödeneğini de kullanmadı. Birçok okul da ‘Sıkıntılı sürecimiz var’ diyor. Sınıfları hazırladılar, ‘Öğretmenleri aldık her şey hazır, nereden tasarruf yapacağım’ diyorlar. Doğalgaz, elektrik bunlar yıllık bazda yüzde 2 gibi bir gider tutuyor. Bu hesapla iade olmaz. Bazı okullar kendileri karar alıp indirim yapabiliyor. Ama bizim kurumsal olarak yapabileceğimiz bir şey yok.”

‘YEMEK VE SERVİS ÜCRETLERİNİ VELİLER ALABİLİR’

TÖZOK Başkanı Nurullah Dal, telafi eğitimlerin online olarak yapılacağının belirlenmesinin ardından veliler ve okulların, geçen yılın yemek ve servis ücretleri konusunda mahsuplaşabileceklerini belirtti. Geçen yılın hesabını özel okulların bekletmemesi gerektiğini belirten Dal, “Yeni dönemde telafi için 15 gün okula gidilmesi halinde, yemek ve servis hizmeti hesaplanarak mahsuplaşma yapılacaktı. Ancak yüz yüze eğitime 21 Eylül’de başlanacağından, geçen yılın hesabını özel okulların artık bekletmemesi gerekiyor. Bu noktada velilerimiz okullarıyla görüşerek varsa alacakları mahsuplaşabilirler. Eğer yüz yüze telafi eğitim olsaydı oradaki gün sayısı kadar yemek ve servis ücreti iadeden düşürülecekti. Ama yüz yüze telafi eğitim olmadığı için velilere yemek ve servis ücretleri iadesi buna göre hesaplanarak yapılmalı” dedi.

YAZ OKULU VE KURS FORMÜLÜ

Açılış hazırlıklarını 17 Ağustos’a göre yapan özel okullar bakanlığın 21 Eylül açıklamasından sonra “yaz okulu” ya da “kurs” formülüyle eğitim vermeye hazırlanıyor. Bazı özel okullar velilere gönderdikleri yazıyla 1’inci, 8’inci ve 12’nci sınıfları yüz yüze ‘kurs’ eğitimi için 17 Ağustos’tan itibaren sınıflara çağırdı. Bazıları da anaokuluna başlayacaklara yaz okulu, 1’inci sınıflara okul öncesi yaz okulu, 2’nci sınıflara okuma-yazma oyunları yaz okulu, 8 ve 12’nci sınıflara da hazırlık yaz okulu açacaklarını duyurdu.