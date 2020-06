Özel okullarda telafi için ‘özelleştirilmiş eğitim’ hazırlığı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız'ın telafi eğitimleri için tarih vermesinin ardından özel okullar, verdiği uzaktan eğitimden öğrencilerinin ne kadar faydalandıklarının ölçümünü yaparak konu tekrarı veya yüz yüze eğitim alınmasına ihtiyaç duyulan alanlarda telafi eğitiminin yapılabilmesi için harekete geçti. Bu kapsamda öğrenciler, telafi eğitimi öncesinde seviye belirleme sınavıyla farklı sınıflara ayrılacak. Böylece öğrencilerin gereksinimleri dikkate alınarak, kişiye özel yoğunlaştırılmış ya da seyreltilmiş özel eğitim programı planlanacak. Yüz yüze telafi eğitimleri özel okullarda 15 Ağustos 2020'den sonra başlayacak olup ağustos ve eylül aylarında toplam süresi en az üç hafta olacak şekilde düzenlenecek. Telafi eğitimi yapacak özel okullar, eğitimin zamanı ve süresini il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirecek. Eğitime başlamadan önce ve eğitim süresince ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okullarda tedbirler alınacak.

‘EĞİTİM SİSTEMİNİN SARMAL YAPISI DOLAYISIYLA TELAFİ EĞİTİMLERİ ÇOK GEREKLİ’

Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, MEB'in verilen online derslerin de ders olarak sayılmasını kararlaştırdığını ancak bu konuların yüz yüze yoğunlaştırılmış bir programla tekrar edilmesinin öğrenciler için yararlı olacağını söyledi. Özel okullar olarak ağustos ayının başından itibaren öğretmenlerle çalışma yapacaklarını, 15 Ağustos'da da telafi eğitimlerine başlayacaklarını belirten Taşel, şöyle konuştu:

"Telafi eğitimleri çok gerekli eğitimler. Çünkü öğrenciler ikinci dönem konularının tamamını online olarak takip etti. İkinci dönem konuları da daha sonraki yıllarda karşılarına çıkacak konular. Türk milli eğitim sistemimizde sarmal bir yapı var. Bir yılki konu, bir sonraki yılın ya da daha sonraki yılların ön bilgisi niteliğinde. Bu sarmal modelden dolayı arada boşlukların oluşmaması gerekir. Telafi eğitimlerinin içeriği konusunda derneğe üye özel okullara örnek programlar sunacağız. Ancak bu konuda okullar kendi insiyatifleriyle karar verecek. Okulların ve velilerin istekleri doğrultusunda çocukların zorluk çektiği dersleri ön plana almak kaydıyla telafi eğitimleri yapılacak.

MATEMATİK, FEN, YABANCI DİL VE TÜRKÇE EĞİTİMİNE YOĞUNLAŞILACAK

Yoğunlaştırılmış bir eğitim olacak. Çünkü çocuklarımız bu konulara yabancı değil. Gerek EBA gerek özel okulları online sistemleri üzerinden bu dersleri aldılar. Dolayısıyla öğretmenlerimizin bu süreçte işi kolay olacak. Görülmüş olan derslerin üzerinden giderek biraz daha pekiştirme sağlayacaklar. Özellikle daha çok öğrencilerin zorluk çekebileceği konulara yoğunlaşacaklar. Bu nedenle çok yararlı olacağını düşünüyorum. Eğer herhangi bir eksiklik kalırsa, özel okullarımız yeni eğitim öğretim dönemi başladıktan sonraki haftasonlarında ya da programlarına ders ekleyerek de bu telafiyi yıl içinde sürdürecekler. Bu süreçte bazı ülkeler matematik ve dil eğitimine ağırlık verdi. Türkiye'de de birinci derecede matematik ve fen ağırlığı oldukça önemli. Ayrıca, çocuklarımızın Türkçe ve yabancı dil eksikliklerini gidermek lazım. Sözel dersler biraz daha okumaya dayalı ve anlaşılması daha kolay olan dersler. Ağırlıklı olarak matematik, fen, yabancı dil ve Türkçe eğitimi yoğun olacak. Salgın nedeniyle günün şartlarına göre telafi eğitimi sürecinde öğrencilerin okula girişte ateşinin ölçülecek, el ve ayak hijyeni sağlanacak, sınıflarda sosyal mesafe kuralı uygulanacakve Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda gerekli olursa maskeyle derslere katılacaklar. Veliler de bu kararı memnuniyetle karşıladı. Özellikle telafi eğitimlerinin ağustosta yapılacak olması, öğrencilere tatil imkânı da sağlayacak.”

‘ÇOCUKLARIN EĞİTİMSEL KAZANIMLARINI TAMAMLAMASINI AMAÇLIYORUZ’

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal ise telafi eğitimlerine ihtiyaç olduğunu belirterek, bu kararın alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Uzaktan eğitimle telafiye başladıklarını, yüzde 95'ini de tamamladıklarını belirten Dal, çocukların kazanımlarında eksikliklerin olabildiğine, bunun için yüz yüze eğitimin gerekliliğine dikkati çekti. Telafi eğitimlerine katılımın zorunlu olmadığına, devamsızlık uygulanmayacağına işaret eden Dal, şöyle konuştu:

"Amacımız çocukların eğitimsel olarak kazanımlarının sağlıklı bir şekilde tamamlanması, bir dahaki döneme eksiksiz başlamaları. Okullarımız, telafi eğitimini ihtiyaçlarına göre sınıf ve öğrenci bazında planlayacak. Telafi, terzi usulü bir eğitim olacak. Çünkü müfredatı ve eğitimleri tamamladık ama bazı çocuklarımızın tekrara ihtiyacı var, bazıları uzaktan eğitimde istediği kadar verimi alamadı. Bunların bir kısmı konu tekrarına ihtiyaç duyuyor. Her öğrenci için durum tespiti yaparak program belirleyeceğiz. Her sınıfta farklı bir uygulama olacak. Her öğrencimizin eğitim anlamında kazanımları hangi noktada takip edebiliyoruz. Belli sınıflar için ilk günde bir test yapılacak. Çocukların ve o sınıfın seviyesi belirlenerek, ona göre üç haftalık program dizayn edilecek. Kimisi yoğunlaştırılmış kimisi seyreltilmiş programlar olacak.

İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERE BİREBİR DERS İMKÂNI SAĞLANACAK

Telafi programı her sınıf için içerik ve süre olarak farklı uygulanacak. Hatta sınıf bazında öğretmenlerimizin yapacağı hazırlıklarla öğrenciler için de değişik programlar uygulayacağız. İhtiyacı olan öğrencilerimize ek olarak birebir dersler de vereceğiz. Kurumlarımız ve öğretmenlerimiz buna hazır. Bu yılın eksiklerini tamamlayarak bir dahaki seneye başlamak için hazırlanıyoruz. Telafi eğitimi, özel bir program olacak. 1 Haziran'da ciddi tedbirler alarak anaokullarında eğitime başladık. Bu konuda mihenk taşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dile getirdiği gibi maske, mesafe ve temizlik. Bunlara uygun bir eğitim sistemi kurguladık. Telafi eğitimleri sürecinde de dezenfektasyon, temizlik ve hijyen konularında tedbirleri normal rutinlerinin 2-3 katı artıracağız. Sosyal mesafe için öğretmenlere ve okul personeline eğitimlerimiz olacak. Telafi döneminde seyreltilmiş bir sınıf modeli çıkacak. Sınıflarımız maksimum 24 kişilik, fiili olarak şu anda 20 kişilik. Bunun yüzde 70'si gelse, 15 ya da 13 kişilik sınıflar olacak. Bu durum sosyal mesafeye uyuyor. Eğitimlerin maskeyle olup olmayacağına Bilim Kurulu karar verecek. Maskeyle olabileceği kanaatinde değilim. Bütün gün çocuğu okulda dolaştırmak ne kadar mümkün? Ancak öğretmenlerimiz ve çalışanlarımız maske ve siperlik takacak."