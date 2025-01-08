Özel okullarda kayıt sözleşmeleri yenileniyor

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Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, velilerden talep edilebilecek yüksek fiyatların önüne geçmek için 3 Ocak’ta yayımlanan kararname ile yeniden düzenlenmişti. Düzenleme sayesinde bu ücretlerde sadece enflasyon oranında artış yapılması sağlanacağı ayrıca velilerden ders kitabı adı altında herhangi bir ücret alınamayacağı karara bağlanmıştı.

MEB, veli ile özel okul arasında yapılacak sözleşmeyi alınan yeni kararlarla güncelledi. Söz konusu sözleşmede dikkat çeken maddeler şöyle sıralandı;

-Öğrencilerin bir sonraki eğitim ve öğretim yılında özel okulların ara sınıflarına devam etmek istemesi halinde yemek, kahvaltı ile servis ücreti dışındaki hizmetlerin ücretleri için önceki sözleşmede belirlenen ücretler dikkate alınarak; en fazla yurt içi üretici fiyat endeksi (ÜFE), artı ortalama tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yarısı oranında artış yapılacak.

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-Özel okullar tarafından ders kitabı adı altında hiçbir ücret talep edilemeyecek.

-Özel okulların servis hizmeti karşılığında alacakları ücretler, ulaştırma koordinasyon merkezleri (UKOME) tarafından servis ücret tarifelerinin belirlendiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde özel okullarca ilan edilecek.

-Özel okullarda ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrencilerin bu hakları yalnız o öğretim yılı için geçerli olacak. Ancak ücretsiz okuma hakkını kazanan ve kanunun ilgili maddesinde belirtilen (şehit, gazi, korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklar vb.) öğrenciler, okulun öğrenim süresince ücretsiz okutulacak.

-Veliye mali yük getirecek, zorlayıcı uygulamalarla özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere özel kıyafet alınamayacak.