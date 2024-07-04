Özel okullarda ilk kayıt dönemi sona erdi

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Özel okullar, ilk kayıt günü yani 3 Temmuz akşamı internet adreslerinden, açık kontenjanlarını açıkladı. İkinci kayıt gününde veliler ve adaylar sabahtan itibaren okul önlerinde stresli bekleyişe başladı. İstanbul’da özel okullar sabah saat 09:00’u gösterdiğinde yedek listede olan adayların velilerini okulların bahçesine aldı ve kayıt işlemleri gün boyu sürdü. Bazı özel liseler ise farklı bir uygulamayla saat 14:00’te bir liste daha yayınladı ve kalan adaylara bir kayıt şansı daha tanıdı.
BİR GÖZ KAPIDA DİĞERİ TELEFONDA
Okul kapılarındaki veliler, sıranın kendilerine gelip gelmeyeceğini merakla beklerken bir gözleri de telefonda başvuru yaptıkları diğer okullardan yapılacak duyuruları bekliyor, açıklanan listelerde kesin kayıt yaptırmış öğrencilerin puanlarını takip ediyorlardı.
BİR YANDA GELECEK BİR YANDA MUHASEBE
Bu yılın özel okul kayıt takviminde velilerin başlıca gündemi okul fiyatlarındaki 4 katı bulan artışlardı. Çocuklarına iyi bir lise eğitimi sunmak için kayıt stresi yaşayan ebeveynler kapı önlerinde ince muhasebe hesapları da yapmakla meşguldü. Hem kayıt sürecini hem de okul ücretlerini değerlendiren bazı veliler şunları söyledi:
VELİLERİN VEKALET SEFERBERLİĞİ
İşi şansa bırakmaktan kaçınan ve gelen sırayı kaçırmak istemeyen veliler bu yıl da ‘vekaletname’ yöntemine başvurdu. Kayıt işlemleri adayın yalnızca anne ya da babasıyla yapıldığından diğer aile bireylerine veya yakınlara vekaletname verildi. Bu kişiler yedek listede bulundukları farklı okullara dağılarak kayıt sürecini takip etti. Bu nedenle okul kapılarının önündeki telefon trafiği gün boyu sürdü.
KAYIT SİLDİREN YÜZDE 10 KAYBETTİ
Başvurdukları okulları, isteklerine ve maddi imkanlarına göre sıralayan aileler, vekâlet yöntemini kayıt silmek için de kullandı. Kesin kayıtların ilk günü bir okula kaydolanlar, dün daha çok istedikleri bir okula giriş imkanı bulduğunda vekâlet verdiği kişiden daha önce yapılan kaydı silmesini istedi. Kayıt sildiren aileler yıllık okul ücretinin yüzde 10’unu yakmak zorunda kaldı. Bu da aileleri 30-100 bin TL arası kayba uğrattı.
St. Georg Avusturya Lisesi’ne ilk gün kesin kayıt yaptıran ve Alman Lisesi’nde kayıt hakkı kazanınca dün kaydını sildirmeye gelenlerden Serkan Yaman şunları söyledi: “488 puanla 5 okula başvurduk. Önceliğimiz Alman Lisesi’ydi ancak dün işi garantiye almak için St. Georg Avusturya Lisesi’ne kesin kayıt yaptırdık. Bu sabah ise eşim sabah erkenden Alman Lisesi’ne gidip oradaki kayıt şansımızı takip etmeye başladı. Orada kayıt hakkımız çıkınca buradaki kaydımızı sildirdim. Okulun 550 bin liralık senelik ücreti olduğundan 55 bin TL’yi yaktık. 5 yıldır Alman Lisesi’nin fiyatlarını takip ediyorum. Her zaman döviz bazında senelik 10-11 bin Euro civarıydı. Bu sene 27 bin Euro olarak açıklandı. Oğlum yaklaşık 950 bin TL’ye hazırlık okuyacak. Geçen sene giren arkadaşı 400 bin TL civarı ödeyecek. Aynı okulu okuyacaklar ama biz iki katından fazla para harcayacağız. Bu fiyat artışlarından dolayı başvuru sayılarının azaldığını gözlemliyorum. Kontenjanlar boş kalırsa bu puanlardan değil fiyatlardan olacak.”
Doruk Yaman: İstediğim liseye adım atmaktan dolayı mutluyum. Makine mühendisi ya da endüstri mühendisi olmak istiyorum. Otomobil fabrikasında çalışmayı hayal ediyorum. Önümüzdeki 20 seneyi Almanya’da geçirmek istiyorum. Sonrasında da bir ayağım orada bir ayağım ülkemde olacak şekilde bir kariyer planlıyorum.
SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN ÖZEL OKULLAR KAYIT TAKVİMİ
1. ÖN KAYIT DÖNEMİ: 05-07 TEMMUZ 2024
2. KESİN /ASİL- YEDEK LİSTE KAYIT DÖNEMİ: 08 TEMMUZ
SERBEST KAYIT DÖNEMİ: 09 -10 -11- 12TEMMUZ
YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL DÖNEMİ: 22 TEMMUZ-5 AĞUSTOS