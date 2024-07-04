Özel okullarda ilk kayıt dönemi sona erdi

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Özel okullar, ilk kayıt günü yani 3 Temmuz akşamı internet adreslerinden, açık kontenjanlarını açıkladı. İkinci kayıt gününde veliler ve adaylar sabahtan itibaren okul önlerinde stresli bekleyişe başladı. İstanbul’da özel okullar sabah saat 09:00’u gösterdiğinde yedek listede olan adayların velilerini okulların bahçesine aldı ve kayıt işlemleri gün boyu sürdü. Bazı özel liseler ise farklı bir uygulamayla saat 14:00’te bir liste daha yayınladı ve kalan adaylara bir kayıt şansı daha tanıdı.

BİR GÖZ KAPIDA DİĞERİ TELEFONDA

Okul kapılarındaki veliler, sıranın kendilerine gelip gelmeyeceğini merakla beklerken bir gözleri de telefonda başvuru yaptıkları diğer okullardan yapılacak duyuruları bekliyor, açıklanan listelerde kesin kayıt yaptırmış öğrencilerin puanlarını takip ediyorlardı.

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BİR YANDA GELECEK BİR YANDA MUHASEBE

Bu yılın özel okul kayıt takviminde velilerin başlıca gündemi okul fiyatlarındaki 4 katı bulan artışlardı. Çocuklarına iyi bir lise eğitimi sunmak için kayıt stresi yaşayan ebeveynler kapı önlerinde ince muhasebe hesapları da yapmakla meşguldü. Hem kayıt sürecini hem de okul ücretlerini değerlendiren bazı veliler şunları söyledi:

489 puanla isteğimiz İstanbul Erkek Lisesi ( İEL ) ya da Alman Lisesi’ydi. İEL’e girme ihtimalimiz olmadığı için Alman Lisesi’ne tek tercih yaptık. Yedeklerde üst sıralarda yer aldığımızdan erken saatte kayda geldik. Oğlum Almanya’da üniversite okumak istediği için lise eğitimini de ona göre planladık. Bu fiyatların kontenjanları açık bırakabileceğini ya da geç doldurabileceğini düşünüyorum.

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Oğlum Erel 480,8 puan aldı. Saint Joseph, Alman Lisesi ve geçen yıl kızımı kaydettirdiğim St. Georg Avusturya’ya başvurduk. Saint Joseph’e dün kayıt yaptırdık. Geçen sene ücret yakmamıza gerek kalmadı ama bu sene ablasıyla aynı okula kabul alırsa Fransız okuluna ödediğimiz 980 bin TL’nin yüzde 10’unu yani 98 bin lirayı yakacağız. Günlerdir bilgisayarda araştırmalar yapıyoruz. Bir excel tablosu hazırladım ve sürekli okulların sayfalarını takip ediyoruz. Kayda da bilgisayarımla geldim, beklerken takip edeceğim.

Akademisyen bir aile olarak çocuğumuzun iyi bir eğitim almasına önem veriyoruz. Bunun için ev, araba almak yerine çocukların eğitimine varımızı yoğumuzu harcıyoruz. Veliler son derece fedakar bir kayıt süreci geçirdi. Oğlum yurt dışında okumayı istiyor. Alman Lisesi’ne kayıt yaptırdık ama St. Georg Avusturya Lisesi’nde de şansımızı takip ediyoruz.Alman Lisesi ve St. Georg Avusturya olmak üzere iki okula da kayıt yaptırabilecek durumdayız. Ancak para kaybetmemek için bekliyoruz. Çok stresli ve heyecanlı günler geçirdik, sürekli yedek listelere baktık, okullarla ilgili yorumları okuduk. Abitur olması yani Almanya sistemine dahil olması Alman Lisesi’ni vazgeçilmez yapıyor ama iki okul arasındaki iki kat ücret farkı karar vermeyi zorlaştırıyor.

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VELİLERİN VEKALET SEFERBERLİĞİ

İşi şansa bırakmaktan kaçınan ve gelen sırayı kaçırmak istemeyen veliler bu yıl da ‘vekaletname’ yöntemine başvurdu. Kayıt işlemleri adayın yalnızca anne ya da babasıyla yapıldığından diğer aile bireylerine veya yakınlara vekaletname verildi. Bu kişiler yedek listede bulundukları farklı okullara dağılarak kayıt sürecini takip etti. Bu nedenle okul kapılarının önündeki telefon trafiği gün boyu sürdü.

KAYIT SİLDİREN YÜZDE 10 KAYBETTİ

Başvurdukları okulları, isteklerine ve maddi imkanlarına göre sıralayan aileler, vekâlet yöntemini kayıt silmek için de kullandı. Kesin kayıtların ilk günü bir okula kaydolanlar, dün daha çok istedikleri bir okula giriş imkanı bulduğunda vekâlet verdiği kişiden daha önce yapılan kaydı silmesini istedi. Kayıt sildiren aileler yıllık okul ücretinin yüzde 10’unu yakmak zorunda kaldı. Bu da aileleri 30-100 bin TL arası kayba uğrattı.

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St. Georg Avusturya Lisesi’ne ilk gün kesin kayıt yaptıran ve Alman Lisesi’nde kayıt hakkı kazanınca dün kaydını sildirmeye gelenlerden Serkan Yaman şunları söyledi: “488 puanla 5 okula başvurduk. Önceliğimiz Alman Lisesi’ydi ancak dün işi garantiye almak için St. Georg Avusturya Lisesi’ne kesin kayıt yaptırdık. Bu sabah ise eşim sabah erkenden Alman Lisesi’ne gidip oradaki kayıt şansımızı takip etmeye başladı. Orada kayıt hakkımız çıkınca buradaki kaydımızı sildirdim. Okulun 550 bin liralık senelik ücreti olduğundan 55 bin TL’yi yaktık. 5 yıldır Alman Lisesi’nin fiyatlarını takip ediyorum. Her zaman döviz bazında senelik 10-11 bin Euro civarıydı. Bu sene 27 bin Euro olarak açıklandı. Oğlum yaklaşık 950 bin TL’ye hazırlık okuyacak. Geçen sene giren arkadaşı 400 bin TL civarı ödeyecek. Aynı okulu okuyacaklar ama biz iki katından fazla para harcayacağız. Bu fiyat artışlarından dolayı başvuru sayılarının azaldığını gözlemliyorum. Kontenjanlar boş kalırsa bu puanlardan değil fiyatlardan olacak.”

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Doruk Yaman: İstediğim liseye adım atmaktan dolayı mutluyum. Makine mühendisi ya da endüstri mühendisi olmak istiyorum. Otomobil fabrikasında çalışmayı hayal ediyorum. Önümüzdeki 20 seneyi Almanya’da geçirmek istiyorum. Sonrasında da bir ayağım orada bir ayağım ülkemde olacak şekilde bir kariyer planlıyorum.

SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN ÖZEL OKULLAR KAYIT TAKVİMİ

1. ÖN KAYIT DÖNEMİ: 05-07 TEMMUZ 2024

2. KESİN /ASİL- YEDEK LİSTE KAYIT DÖNEMİ: 08 TEMMUZ

SERBEST KAYIT DÖNEMİ: 09 -10 -11- 12TEMMUZ

YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL DÖNEMİ: 22 TEMMUZ-5 AĞUSTOS