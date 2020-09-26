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Hürriyet
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Eğitim
AA
Haber Giriş: 26.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Özel okullara ‘resmi’ ayar

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel eğitim kurumlarındaki yüz yüze eğitim faaliyetleriyle ilgili illere yazı gönderdi.

Bakanlığa ulaşan talep ve şikâyetler üzerine, bazı açıklama ve uyarılarda bulunma zaruretinin ortaya çıktığı belirtilen yazıya göre, özel ilkokullarda okulların açılmasından itibaren resmi okullardaki yüz yüze eğitim programının aynısı uygulanacak.

Özel okullarda, resmi okullardaki uygulamaların dışında hiçbir şekilde yüz yüze eğitim veya herhangi bir etkinlik yapılmayacak.

KURS AÇAMAYACAKLAR

8 ve 12’nci sınıf öğrencileri dışında hiçbir suretle takviye kurs faaliyeti düzenlenmeyecek. Özel öğretim kursları, sadece kurum açma izinlerinde belirtilen bilim grubunda yüz yüze eğitime devam edebilecek. Bu hususlara aykırı hareket eden kurumlara, Özel Öğretim Kurumları Kanunu uyarınca idari yaptırım uygulanacak. Ayrıca her ne ad altında olursa olsun bakanlıktan veya valiliklerden kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı almaksızın eğitim faaliyetinde bulunanlar hakkında, brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanacak, bu yerler valiliklerce kapatılacak.

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