Özel okullara kayıt telaşı sürüyor

Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, okul tercihlerini yapmaya başladı. Özel okullar ise tercih döneminde taban puanlarını açıklayarak belirlenen kontenjanlar için ön kayıtları alıyorlar. Özel okullara kayıt yaptırmayı düşünen veliler ve öğrencilerin heyecanlı süreci devam ediyor. Özel okullar için asil ve yedek kayıt takvimi 21 Temmuz-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşirken serbest kayıt tarihi 27-29 Temmuz günlerini kapsıyor.

MÜRAACAT ÇOK, KONTENJAN KISITLI

Taban puanını 479 olarak açıklayan Robert Kolej'e 682 kişi başvurdu. Okul bu yıl 111 kız, 110 da erkek öğrenci alacak. Başvuran öğrencilerin belge kontrolü devam eden Koç Lisesi, 40 erkek ve 40 kız öğrenci olmak üzere toplam 80 kişilik kontenjana sahip. Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’nde kontenjan dahilinde 140 öğrencinin asil listede yer aldığı ön kayıt sayısı yedeklerle birlikte toplam 570.

Üsküdar Amerikan Lisesi toplam 180 kontenjanıyla 90 kız, 90 erkek öğrenci alacak. Kesin kayıt döneminin başladığı Üsküdar Amerikan Lisesi’nde şu ana kadar sadece kız öğrenci ön kayıt sayısı asil ve yedeklerle birlikte 265. İstanbul Özel Saint Joseph Fransız Lisesi’nin 8 şubesindeki 188 kişilik öğrenci kontenjanı için ön kayıt yaptıranların sayısı şu an itibariyle 600’e yaklaşıyor.

İzmir Amerikan Koleji’nde 2020-21 Hazırlık Sınıfı kontenjanı 180 iken kız yatılı kontenjanı 12 ve erkek yatılı kontenjanı 21 olarak belirlendi. Şu ana kadar yapılan başvuru sayısı 411 olarak belirlendi. Tarsus Amerikan Koleji’nde kız-erkek toplam kontenjan sayısı 120 iken 246 kişi ön kayıt için başvuru yaptı. 462 taban puanlı SEV Amerikan Koleji’nde de benzer bir tablo ile 45 kişilik hazırlık sınıfı kontenjanına yapılan toplam başvuru sayısı 177.

AVUSTURYA LİSESİ’NE REKOR BAŞVURU

Saint Pulcherie Fransız Lisesi’nin 92 kişilik kız-erkek öğrenci hazırlık sınıfı kontenjanı için ön kayıt süreci devam ederken bugüne kadarki başvuru sayısı 387 olarak bildirildi. 430 taban puanla öğrenci kabul eden Özel St. Georg Avusturya Lisesi’nde ise şu ana kadar yapılan başvuru sayısı bin 606. Okulun sadece ticaret bölümüne 356 ön kayıt başvurusu yapıldı.

65 asil öğrenciyle kesin kayıt sürecini başlatan Özel İtalyan Lisesi, yedek liste için ön başvuru yapan 83 öğrenci için boş kontenjan kalması halinde kesin kayıt işlemleri başlatacak. Bir diğer İtalyan lisesi olan Galileo Galilei’de asil ve yedek üyelerle birlikte toplam başvuru sayısı 252. Kurumda, kesin kayıt hakkı kazananlarla ilgili belge ve bilgi incelemesi devam ediyor.

BAZI ÖZEL OKULLAR VE TABAN PUANLARI ŞÖYLE: