Özel okullara indirim formülü

Koronavirüs vakalarında artış nedeniyle özel okullarda yüz yüze eğitimin ertelenmesinin ardından velilerde oluşan indirim beklentisi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı da konuyu yakın takibe aldı. Özel okul temsilcileri ve yöneticileriyle bir araya gelen bakanlık, uzaktan eğitimin devam etmesi halinde eğitim ücretlerinde indirim formüllerini değerlendirdi. Yapılan toplantılarda özel okul temsilcileri, koronavirüs nedeniyle okul kayıtlarında düşüşler yaşandığını, öğretmen ücretlerinin sıkıntı yaşanmadan ödenmesi için devletten destek beklediklerini ifade etti. Toplantılarda 350 bin personeli olan özel okulların bu anlamda devlet okullarından yük aldığı da belirtildi.

‘İNDİRİM ORANI KADAR İADE’

Edinilen bilgiye göre, velilerden gelen indirim taleplerine karşılık özel okullarda uygulanan KDV oranının bu dönemde alınmaması önerisi de tartışıldı. Gündeme gelen formüle göre, KDV’de uygulanacak indirim oranı kadar velilere iade ya da kayıt ücretlerinde indirim gündeme gelebilecek. Özel okullarda okul kirası, öğretmen ücreti gibi giderlerin birbirinden farklı olması nedeniyle farklı indirim oranlarının gündeme gelebileceği de belirtiliyor. Bir başka formüle göre uzaktan eğitimin devam etmesi halinde kayıt yaptıran öğrenci velilerine, yıl sonunda iade, mahsuplaşma ya da bir sonraki dönem eğitim ücretinden indirim yapılabilecek. Koronavirüste gelinen son durumu anlık olarak takip eden bakanlık, özel okullarla birlikte yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül’e kadar tüm hazırlıkları tamamlayarak, gündeme gelen formüllerle ilgili yol haritasını oluşturacak.

VELİLER NE İSTİYOR?

Koronavirüsteki artış nedeniyle yüz yüze eğitimin ertelenmesi üzerine veliler, özel okullardan indirim talebinde bulunmuştu. Talepler üzerine MEB’den yapılan açıklamada tüm önerilerin titizlikle değerlendirildiği belirtilmişti. Özel okul dernekleri de ücretlerin iadeleri ve uzaktan eğitimde indirim yapılmasına yönelik ortak çağrıda bulunmuştu. Buna göre dernekler, özel okullardan hizmeti verilmeyen yemek ve servis ücretlerini iade etmelerini ve uzaktan eğitim için de indirim belirlemelerini istemişti. Bazı özel okullar yüzde 50, yüzde 20 gibi indirimler uygulamıştı. Veliler ise özel okulların giderlerinin azaldığını belirterek en az yüzde 50 indirim istiyor.

PANDEMİ SÜRESİNCE KRONİK HASTALARA UZAKTAN EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kronik hastalığı bulunan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin e-Nabız Sistemi’nden veya Sağlık Bakanlığı’nca belirlenecek diğer usullerle alacakları belge ile okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, eğitimlerini COVID-19 salgını süresince uzaktan sürdürebileceklerini bildirdi.

Velilerden, okullara kayıt esnasında kayıt parası veya bağışın mevzuatlara aykırı olması sebebiyle alınmayacağı, aksi durumlarda bu tarz uygulamalara dair şikâyetlerin valilikler tarafından değerlendirilerek gerekli işlemlerin yapılması talimatı da verildi. Ayrıca devlet okullarında okula kayıt, özel grup sınıfları, öğretmen seçimi, teknolojik veya fiziki olanaklar, yabancı dil eğitimi gibi sınıf ayrımcılığına sebep olacak ve eğitimde fırsat eşitliği ilkesini zedeleyecek uygulamalar da yapılamayacak.