Özel okullara ders kitabı incelemesi

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MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünden, 81 il valiliğine gönderilen yazıda Bakanlığa bağlı özel okullardaki eğitim öğretim faaliyetlerinin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylı öğretim programları ve haftalık ders çizelgeleri doğrultusunda yürütüldüğü hatırlatıldı. İlgili yazıda Talim ve Terbiye Kurulu’nun kararı ile onaylanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne göre hazırlanan öğretim programlarının 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, 1, 5, hazırlık ve 9. sınıflarda uygulanmaya başladığının ve ders kitaplarının da Bakanlıkça hazırlandığının altı çizildi. MEB’den gönderilen yazıda; ‘Bakanlığımızca dağıtımı yapılan ders kitapları dışında ilgili sınıf düzeylerinde Bakanlığımızca onaylanmış ders kitabı bulunmadığından, tüm okullarda ders kitabı olarak sadece Bakanlığımızca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne uygun olarak hazırlanan ders kitapları okutulabilecektir. Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde ‘Okullarda, Bakanlıkça onaylanan ders kitaplarının uygulanması esastır.’ hükmü yer almaktadır” açıklaması yer aldı.

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KARARIN AMACI

MEB bu kararın amacını ve gerekçelerini; ‘denetimden geçmeyen kitaplar aracılığıyla yanlış ve uygun olmayan öğrenmelerin önüne geçmek, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezî sınavlara katılacak öğrenciler için hazırlanan ders kitapları kaynak olarak almak, ayrıca özel okullara devam eden öğrencisi olan velilerin talep edilen farklı kitaplar için ekonomik yönden zorlanmamaları’ ifadeleriyle açıkladı.

CEZAİ YAPTIRIM UYGULANABİLİR

Millî Eğitim Bakanlığı, yeni düzenleme kapsamında tüm özel okullara öğrenci sayısı kadar ders kitabını ücretsiz gönderdi. Ücretsiz ders kitabını kullanmayan özel okullara, Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun ilgili maddesine göre kademeli olarak para cezasından, çalışma ruhsatının iptaline kadar giden cezai yaptırımlar