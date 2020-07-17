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Eğitim
Haber Giriş: 17.07.2020 - 15:48,Son Güncelleme:

Özel okullar taban puanlarını açıkladı

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
Özel okullar taban puanlarını açıkladı
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Özel okullar, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından taban puanlarını web sayfalarında ilan etti. Özel okula kayıt yaptırmayı düşünen veliler için tercih süreci başladı. İsteyenler okulların web sayfalarından taban puanları öğrenip ön kayıt yaptırabilecek.

Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, velileri uyarıyor. Resmi okul düşünenlerin özel okula kayıt yaptırmaması gerekiyor. Özel okula kayıt yaptıran öğrenciler için resmi okullar tercih ekranının açılmayacağını hatırlatan Dal, şunları söylüyor:
"Kayıt takvimimizi yayınladık. Sınavda puanlar düşmüş gözüküyor. Biraz daha zor soruları içeren sınavdı. Ama şu unutulmamalı herkes eşit şartlar altında sınava girdi. Çocukların sıralamasına bakıyoruz. Yüzdelik dilimler geçen seneye göre farklılık gösterebilir. Örneğin, yüzde 1'lik dilimde geçen yıl 100 bin kişi varken bu sene 150 bin kişi olabilir. Biz sıralamaya bakıyoruz. Okullarımız taban puanlarını açıkladılar. Velilerimizin dikkat etmesi gereken şeyler var. Şunu unutmamalılar, eğer özel okula kayıt yaptırırlarsa resmi okul yerleştirme tercihinde bulunamıyorlar. Eğer öncelikli olarak resmi okulları düşünüyorlarsa özel okullara kayıt yaptırmasınlar. Yaptırdılarsa da resmi okul tercihi yapmaya karar verirlerse özel okuldaki kayıtlarını iptal etmeliler. Resmi okuldaki yerleştirmesini beğenmedi, özel okula kayıt yaptırmak istedi diyelim. Özel okullarda kontenjan bulunması halinde kayıt yaptırabilirler. Ama özellikle üst seviyedeki okullarımızın kayıtları daha ilk günlerden doluyor. Bunları da göz önünde bulundurmalı veliler."

BAZI ÖZEL OKULLARIN TABAN PUANLARI

OKULTABAN PUAN
Amerikan Robert Kolej479
Özel Alman Lisesi 470
Üsküdar Amerikan Lisesi470
SEV Amerikan Koleji462
İstanbul Özel Saint Joseph Fransız Lisesi456
İzmir Amerikan Koleji446
Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi446
Saint Benoit Fransız Lisesi439
Özel Saint Michel Fransız Lisesi434
Tarsus Amerikan Koleji433
Özel St. Georg Avusturya Lises430
Özel İtalyan Lisesi425

 

TÖZOK ÖZEL OKULLAR KAYIT TAKVİMİ

DÖNEMTARİH
Birinci ön kayıt:20 Temmuz
Birinci kesin kayıt:21 Temmuz
Birinci yedek liste kesin kayıt:22 Temmuz
İkinci ön kayıt23 Temmuz
İkinci kesin/yedek kayıt24 Temmuz
Serbest kayıt 27 Temmuz
Serbest kayıt 28 Temmuz
Serbest kayıt 29 Temmuz
False
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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