Özel okullar taban puanlarını açıkladı
Özel okullar, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından taban puanlarını web sayfalarında ilan etti. Özel okula kayıt yaptırmayı düşünen veliler için tercih süreci başladı. İsteyenler okulların web sayfalarından taban puanları öğrenip ön kayıt yaptırabilecek.
Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, velileri uyarıyor. Resmi okul düşünenlerin özel okula kayıt yaptırmaması gerekiyor. Özel okula kayıt yaptıran öğrenciler için resmi okullar tercih ekranının açılmayacağını hatırlatan Dal, şunları söylüyor:
"Kayıt takvimimizi yayınladık. Sınavda puanlar düşmüş gözüküyor. Biraz daha zor soruları içeren sınavdı. Ama şu unutulmamalı herkes eşit şartlar altında sınava girdi. Çocukların sıralamasına bakıyoruz. Yüzdelik dilimler geçen seneye göre farklılık gösterebilir. Örneğin, yüzde 1'lik dilimde geçen yıl 100 bin kişi varken bu sene 150 bin kişi olabilir. Biz sıralamaya bakıyoruz. Okullarımız taban puanlarını açıkladılar. Velilerimizin dikkat etmesi gereken şeyler var. Şunu unutmamalılar, eğer özel okula kayıt yaptırırlarsa resmi okul yerleştirme tercihinde bulunamıyorlar. Eğer öncelikli olarak resmi okulları düşünüyorlarsa özel okullara kayıt yaptırmasınlar. Yaptırdılarsa da resmi okul tercihi yapmaya karar verirlerse özel okuldaki kayıtlarını iptal etmeliler. Resmi okuldaki yerleştirmesini beğenmedi, özel okula kayıt yaptırmak istedi diyelim. Özel okullarda kontenjan bulunması halinde kayıt yaptırabilirler. Ama özellikle üst seviyedeki okullarımızın kayıtları daha ilk günlerden doluyor. Bunları da göz önünde bulundurmalı veliler."
BAZI ÖZEL OKULLARIN TABAN PUANLARI
|OKUL
|TABAN PUAN
|Amerikan Robert Kolej
|479
|Özel Alman Lisesi
|470
|Üsküdar Amerikan Lisesi
|470
|SEV Amerikan Koleji
|462
|İstanbul Özel Saint Joseph Fransız Lisesi
|456
|İzmir Amerikan Koleji
|446
|Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi
|446
|Saint Benoit Fransız Lisesi
|439
|Özel Saint Michel Fransız Lisesi
|434
|Tarsus Amerikan Koleji
|433
|Özel St. Georg Avusturya Lises
|430
|Özel İtalyan Lisesi
|425
TÖZOK ÖZEL OKULLAR KAYIT TAKVİMİ
|DÖNEM
|TARİH
|Birinci ön kayıt:
|20 Temmuz
|Birinci kesin kayıt:
|21 Temmuz
|Birinci yedek liste kesin kayıt:
|22 Temmuz
|İkinci ön kayıt
|23 Temmuz
|İkinci kesin/yedek kayıt
|24 Temmuz
|Serbest kayıt
|27 Temmuz
|Serbest kayıt
|28 Temmuz
|Serbest kayıt
|29 Temmuz
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