Özel okullar taban puanlarını açıkladı

Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, velileri uyarıyor. Resmi okul düşünenlerin özel okula kayıt yaptırmaması gerekiyor. Özel okula kayıt yaptıran öğrenciler için resmi okullar tercih ekranının açılmayacağını hatırlatan Dal, şunları söylüyor:

"Kayıt takvimimizi yayınladık. Sınavda puanlar düşmüş gözüküyor. Biraz daha zor soruları içeren sınavdı. Ama şu unutulmamalı herkes eşit şartlar altında sınava girdi. Çocukların sıralamasına bakıyoruz. Yüzdelik dilimler geçen seneye göre farklılık gösterebilir. Örneğin, yüzde 1'lik dilimde geçen yıl 100 bin kişi varken bu sene 150 bin kişi olabilir. Biz sıralamaya bakıyoruz. Okullarımız taban puanlarını açıkladılar. Velilerimizin dikkat etmesi gereken şeyler var. Şunu unutmamalılar, eğer özel okula kayıt yaptırırlarsa resmi okul yerleştirme tercihinde bulunamıyorlar. Eğer öncelikli olarak resmi okulları düşünüyorlarsa özel okullara kayıt yaptırmasınlar. Yaptırdılarsa da resmi okul tercihi yapmaya karar verirlerse özel okuldaki kayıtlarını iptal etmeliler. Resmi okuldaki yerleştirmesini beğenmedi, özel okula kayıt yaptırmak istedi diyelim. Özel okullarda kontenjan bulunması halinde kayıt yaptırabilirler. Ama özellikle üst seviyedeki okullarımızın kayıtları daha ilk günlerden doluyor. Bunları da göz önünde bulundurmalı veliler."

BAZI ÖZEL OKULLARIN TABAN PUANLARI

OKUL TABAN PUAN Amerikan Robert Kolej 479 Özel Alman Lisesi 470 Üsküdar Amerikan Lisesi 470 SEV Amerikan Koleji 462 İstanbul Özel Saint Joseph Fransız Lisesi 456 İzmir Amerikan Koleji 446 Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi 446 Saint Benoit Fransız Lisesi 439 Özel Saint Michel Fransız Lisesi 434 Tarsus Amerikan Koleji 433 Özel St. Georg Avusturya Lises 430 Özel İtalyan Lisesi 425

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