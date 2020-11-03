Özel okullar 7 ve 11'inci sınıflar için kurs açabilecek
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün yazısına göre, yüz yüze eğitime başlamayan özel okulların 7 ve 11'inci sınıflarında okuyan öğrenciler için de destekleme ve yerleştirme kursları ile takviye kursları açılabilecek.
Yazıda, 17 Ağustos-6 Haziran 2021 tarihleri arasında özel okulların 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri için takviye kursları yapabileceğinin valiliklere bildirildiği hatırlatıldı. Gereken önlemler alındığı takdirde 7 ve 11'inci sınıflar için de destekleme ve yerleştirme kursları ile takviye kurslarının açılabileceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yeni gelinen süreçte okulların bazı sınıflarında yüz yüze eğitim öğretim başlatıldı. Yüz yüze eğitime başlamayan özel okulların 7 ve 11'inci sınıflarında okuyan öğrencilere de kurumların kurucuları ve öğrenci velilerinin istemeleri halinde yönerge hükümleri doğrultusunda kılavuzda yer alan hususlara titizlikle uyulması kaydıyla destekleme ve yerleştirme kursları ile takviye kurslarına başlayabilecekler."
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