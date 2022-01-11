Özel okul zam haberi kafaları karıştırdı

Haberin Devamı

YÖNETMELİĞE GÖRE HESAPLAMIŞLAR

Ankara’dan İstanbul’a dönerken konuştuğumuz Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Zafer Öztürk, “Biraz önce Bakanımız Mahmut Özer’in yanından çıktım. Haberi sorduğumda aslının olmadığını söyledi. Şimdi biz de olayın kaynağını araştırıyoruz” dedi.

1 MİLYON AİLEYİ İLGİLENDİRİYOR

Diğer yandan özel okul zamlarının bir gazete haberiyle gündeme gelmesi ve haberde Milli Eğitim Bakanı’nın bu konuda bir açıklama yaptığının duyurulması üzerine CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş de canlı yayında bir hesaplama yaptı. Türkeş yaptığı hesapla zam oranının yüzde 36,73 olabileceğini belirterek şunları söyledi:

“Zam uygulama sürecine Milli Eğitim Bakanlığı dur dedi. Zam tartışmalarına son nokta konuldu. Özel okullara uygulanacak zam 1 milyon aileyi ilgilendiriyor. Özel okullarda üst ücret artışı değerlendiriliyor. Eğitim ücreti bir önceki yıla göre ilan edilen eğitim ücretine yani 2022 yılı için 2021 yılının ÜFE ve TÜFE ortalamaları toplanarak 2’ye bölünmesiyle elde edilen rakama en fazla 5 puan daha ilave edilerek belirleniyor. 2021 yılında ÜFE 43.86 TÜFE ise 19.60 olarak belirlendi. Bu iki rakamı toplayıp 2’ye böldüğümüzde 31,73 rakamını elde ediyoruz. Buna 5 puan daha eklendiğinde yüzde 36.73 zam oranı ortaya çıkıyor. Böylece özel okullar azami olarak yüzde 36,73 oranında zam uygulayabilecek.”