Özel okul ücretlerine pandemi ayarı... Erken kayıt avantajı devam ediyor

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı NurullahDal, birçok okulun normalde mayıs sonunda biten erken kayıt avantajı süresini Covid-19 nedeniyle uzattığını ifade etti. Bazı okulların haziran sonuna hatta daha ileri bir tarihe kadar erken kayıt avantajı sunacağını belirten Dal, özel okulların Covid-19’dan etkilenen velilere özel indirimler yapabildiklerini söyledi. TÖZOK Başkanı Dal, şunları anlattı:

“Bu sene genel zam ortalaması yüzde 12-13’ler civarında. Bu oran daha da düşebilir. Ayrıca bir çok özel okul, önceki yıllarda mayıs ayında sona eren erken kayıt avantajını haziran sona hatta daha ileri tarihlere kadar sürdürüyor.

SALGINDAN ETKİLENEN VELİYE ÖZEL İNDİRİM

Okullarımız 1 Ocak- 31 Mayıs tarihleri arasında bir sonraki senenin eğitim ücretlerini ilan etme, kayıt takvimini açıklamak zorunda. Ocakta ilan etti diyelim. Önümüzdeki sene fiyatı yüzde 10 arttırdı. Velisine diyor ki ‘Yüzde 10 arttırdım ama ocakta kayıt yenilersen yüzde 5, martta yenilersen yüzde 7 arttıracağım’. Örneğin, geçen sene 40 bin ödemiş bir veli, yüzde 15 artışla bu yıl 46 bin TL ödeyecek. Ama yüzde 7 erken kayıt avantajı kullandı diyelim 42 bin küsur bir rakam ödemiş olacak. Bu veliye verilmiş bir ikramdır. Erken kayıt okula da planlamasını vakitlice yapabilme avantajı sağlıyor. Ne kadar öğrencisi olduğunu bilip ona göre sınıf ve öğretmen planlaması yapabiliyor. Bazı okullar tek tek velilerini irdeliyor. Örneğin, otelcidir, restoran işletmecisidir Covid-19 salgını nedeniyle sıkıntı yaşamışsa onlara özel fiyat uyguluyor.”

‘HAZİRAN SONUNA KADAR UZATTIK’

Bir özel okul zinciri erken kayıt avantajı süresini haziran sonuna kadar uzattığını açıkladı. Avantaj süresini pandemi nedeniyle uzattıklarını ifade eden kurum yetkilisi şunları söyledi:

“Normal şartlarda erken kayıt sürecimiz mart ayı sonuna kadar geçerli olacaktı. Ancak pandemi dönemi nedeniyle, öğrenci ve velilerimizi mağdur etmemek adına bu sürecimizi haziran ayı sonuna kadar uzattık.”

‘VELİLERİMİZİN YANINDAYIZ’

Bir özel okulun yetkilisi, indirimli fiyatlarla kayıt aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Pandemi sürecinde devam ettiğimiz online eğitimlerimizle öğrencilerimizin aksamadan öğrenime devam etmesini sağladık. Öğrencilerimize sağladığımız bu kesintisiz eğitim ile onların yanında olduk, velilerimizin ise yeni dönem kayıtlarında ve kayıt yenileme süreçlerinde yanında olacağız. Erken kayıt indirimimize çok yakın olan tutarlarla kayıtlarımızı almayı sürdürüyoruz. Haziran ayı içinde yapacağımız online sınavlarda başarı elde edecek öğrencilere burs sağlamayı da amaçlıyoruz. Kaliteli eğitimi isteyen her öğrencimizin ve velimizin yanındayız.”

Bir başka özel okul yetkilisi ise, “Erken kayıt avantajımız normalde 31 Mart’a kadardı. Pandemi nedeniyle nisan ve mayısa kadar da uzattık. Erken kayıtta yüzde 5’lik bir indirim oranı uyguladık” dedi.