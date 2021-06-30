Özel okul tercihi yaparken sadece puana bakın

Yabancı liseler ve bazı Türk okullarının aralarında bulunduğu 77 özel okul bu yıl da öğrencilerini LGS puanına göre alacak. Öğrenci ve veliler özel okulların kayıt kılavuzuna ve taban puanlarına, okulların internet adreslerinden, kayıt döneminde ulaşabilecek. Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yüksek İstişare Konseyi Başkan Vekili Cem Gülan, özel okullara tercih yapabilmek için sadece okulların açıklayacağı puanlara bakmak gerektiğini belirtti. Gülan, sınavla öğrenci alacak özel okullarla ilgili şunları söyledi:

YÜZDELİK DİLİMLER ÖNEMLİ

“LGS sonuçlarıyla MEB öğrencilere yüzdelik dilimleri ve puanları açıklayacak. Öğrenciler resmi okullar için kendi yüzdelik dilimleri ve okumak istedikleri okulların yüzdelik dilimlerine bakarak bir tercih listesi oluşturacaklar. Burada dikkat edilecek iki önemli konu var. Birincisi bu yıl sınava giren öğrenci sayısı daha az, dolayısıyla geçen yıl ki yüzdelik dilimleri 1 milyon 470 bin öğrenciye göre. Bu yıl ki yüzdelik dilimler bu yıl sınava giren öğrenci sayısına göre olacak. İkinci konu ise İstanbul’daki Anadolu liselerinin kontenjanı bu yıl yüzde 30 azaldı. Öğrenciler de tercih yaparken puanı yüksek olmasına rağmen arzu ettikleri ya da açıkta kalmamaları için biraz daha düşük yüzdelik dilimlere ait tercihler yapabilirler.

PUANLAMAYI OKUL YAPIYOR

Özel okulların tercih sürecinde öncelikle taban puan ilan ediliyor. Taban puanın üzerindeki öğrenciler ön kayıt yaptırabiliyor. Daha sonra okulun kontenjanı dahilinde kayıt yapılıyor, eğer yer kalırsa yedek kayıtlardan alım yapılmaya devam ediliyor. Özel okul kontenjanını bir önceki yıl kaçıncı öğrencide doldurduğuna bakıyor. Örneğin geçtiğimiz yıl 20 bininci öğrenci ile doldurduysa bir okul kontenjanını, bu yıl da 20 bininci öğrencinin puanına göre ‘taban puan’ ilan eder. Öğrenci özel okullar için puana bakarak puanı yettiği takdirde ön kayıt yapabiliyor. Yani hesaplamayı öğrencinin yerine okul yapıyor.”

KAYIT SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Özel okullar 30 Haziran- 1 Temmuz arasında taban puan açıklıyorlar. 5 Temmuz itibariyle ön kayıt sürecini bitiriyorlar. 6 Temmuz’da kesin kayıt, 7 Temmuz’da yedek liste kesin kayıt dönemi başlıyor. Sonra tekrar ön kayıt dönemi yapıyorlar. Ardından da serbest kayıtlarla süreç tamamlanıyor. Özel okullara kayıt yapıldığı dönemde resmi okullar da kayıt toplayacaklar. Eğer öğrenci hak kazanıp bir okula kayıt yaptırmışsa resmi okullar için tercih ekranı açılmaz. Eğer resmi okula tercih yapmakta ısrarlıysa, gidip özel okuldan kaydını sildirmesi gerekiyor. Eğer tersi olmuşsa yani bir resmi okula kayıt için tercih yapmışsa bu sefer de özel okula kayıt yaptıramaz. Dolayısıyla resmi okuldan tercihini sildirmesi gerekir. Bakanlığının kayıt kılavuzunda bütün bu konular net bir şekilde ifade edilecek. Ancak bütün bu kayıt süreci 18 Temmuz gibi bitmiş olacak.

İLK YERLEŞME SÜRECİNDE AÇIKTA KALMAYIN

“Adayların ilk yerleştirmelerde yerleşmek için bir strateji oluşturmaları gerekiyor. Açıkta kalmak istemeyen öğrenciler kendilerine uygun diğer yüzdelik dilimlerden de tercih yapmalı. Örneğin yüzde 3’lük dilimdeki öğrenci yüzde 4’lük dilimden bir tercih yapmanın yanısıra yüzde 6’lık dilimden de tercih yapmalı ki açıkta kalmasın. Özel okullarda kayıt hakkı kazandıklarında hızlı davranmaları çok önemli. Çünkü onlarda da kontenjan çok çabuk dolabilir.”

İSTANBUL’DA DURUM FARKLI

Sınava giren öğrenci sayısı yüzde 20 azaldı bu yıl. Türkiye çapında sınavla öğrenci alan okulların kontenjanı da yüzde 18 azaltıldı. Birbirine paralel bir azalma var. Ancak İstanbul’da özel bir durum bulunuyor. İstanbul’da Anadolu liselerinin kontenjanı yüzde 20, fen liselerinin yüzde 32 azaldı. Resmi okullarda sıkışma olup, özel okullara talep artabilir.Ancak ekonomik durum ve özel okul ücretleri nedeniyle de talep daralması olabilir. Geçmiş yıllara benzer bir tablo ortaya çıkabilir. Ek yerleştirme sürecinde de Ağustos ayında özel okullar dolmuş olacak, resmi okullarda çok fazla yer açılmayacak.