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Eğitim
Esra ÜLKAR / EĞİTİM SERVİSİ
Haber Giriş: 18.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Özel okul taban puanları açıklandı

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
Özel okul taban puanları açıklandı
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Özel okullar, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından taban puanlarını web sayfalarında ilan etti.

Özel okula kayıt yaptırmayı düşünen veliler için tercih süreci başladı. İsteyenler okulların web sayfalarından taban puanları öğrenip ön kayıt yaptırabilecek. Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, velileri şu sözlerle uyardı: “Kayıt takvimimizi yayınladık. Velilerimiz öncelikli olarak resmi okulları düşünüyorlarsa özel okullara kayıt yaptırmasınlar. Yaptırdılarsa da resmi okul tercihi yapmaya karar verirlerse özel okuldaki kayıtlarını iptal etmeliler. Resmi okuldaki yerleştirmesini beğenmedi, özel okula kayıt yaptırmak istedi diyelim. Özel okullarda kontenjan bulunması halinde kayıt yaptırabilirler. Ama özellikle üst seviyedeki okullarımızın kayıtları daha ilk günlerden doluyor. Bunları da göz önünde bulundurmalılar.”

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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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