Özel okul öğretmenleri de aşı olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber’de eğitim gündemiyle ilgili soruları cevaplıyor. Bakan Selçuk’un konuşmasından satır başları şöyle:

“Köy okullarındaki öğretmenlerimizden başlamak gibi bir planımız var. Sağlık Bakanlığı, öğretmenlerimizin de planlamasını yapıyor. Bu düzenlemenin bir parçası olarak da 24 Şubat’ta Çorum'da aşımızı olduk. Aşılama çalışmasına özel okullardaki öğretmenlerimiz de dâhil edilecek. İstatistikleri günlük olarak topluyoruz, devam oranı yüzde 90'ın üzerinde. Köy okullarında öğrencilerimizin eğitim imkânlarının genişlemesi önemsediğimiz bir konu. Bu yüzden mutluyuz.

DERS SAATLERİ KADEMELERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Ders saatleri kademelere göre değişiyor. İlkokullara baktığımızda yönetimi okullara bıraktık. Fakat bizim bir de Bilim Kurulu'na göre kurallar var sınıfların kaç kişi olacağına dair. Eğitim kurumlarında enfeksiyonu engelleme kılavuzu hazırladık, hangi önlemlerin alınmasına dair şartlar var. Yöneticiler için ayrı veliler için ayrı öğrenciler için ayrı kılavuz oluşturuldu. Kimin nasıl tedbir alacağı kimin neye dikkat edeceğinin açıklaması var. Ekiplerimiz okulların öz değerlendirmesi yapıp, okula şunlarınız eksik diye bildirim yapıyor ve eksikler tamamlandıktan sonra temizlik belgesini alıyor.

SINAVLARDA 1 KASIM’A KADAR SORUMLU OLACAKLAR

Liseli öğrencilerimizin sınavları, önümüzdeki ay Mart ayı sonuna kadar illerin risk değerlendirmesine bakarak karar verilecek. Bizim sınavda sorumlu tuttuğumuz yer 1 Kasım'a kadar olan süre. Zaten az konu var. Biz eğer hiç sınav yapmazsak sürekli olarak bir birikim olacak.

ŞEHİR DIŞINDAKİ ÖĞRENCİ KENDİ TÜRÜNDEN BİR OKULDA SINAVA GİREBİLECEK

Şehir dışındaki bir öğrencinin kendi okul türünden herhangi bir okula gidip sınava girebilecek. Bizim bazı değerlendirmeye dair ihtiyacımız var. Tamamlama destekleme çalışmalarını üretmek için değerlendirmeye ihtiyaç var. Türkiye üç kanal kurabilen ve her yayını üç kez tekrar eden bir altyapı kurabilmiş birkaç ülkeden biri. Erişimi az olan öğrencilerimize tablet dağıttık. EBA destek noktalarımız var. 25 bin sorunun olduğu mobil soru bankamız var. Hafta sonu tamamen 8 ve 12’nci sınıflar için özel kanallarımız var. Öğretmenlerimiz sınav için ders veriyor ayrıca hafta içi kendi öğretmenleri aynı dersi veriyor."