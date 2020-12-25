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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 25.12.2020 - 13:47 | Son Güncelleme:

Özel okul öğrencilerine devlet desteği

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Özel okul öğrencilerine devlet desteği
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Özel okullarda ve bazı mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için öğretim desteği verileceğiyle ilgili tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Özel öğretim kurumlarında önceki yıllarda eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınıp öğretim kademesini tamamlamayan öğrencilere 2020-2021 eğitim öğretim yılında yapılacak destek ödemeleri belli oldu. Buna göre ilk ve ortaöğretimde destekten yararlandırılacak öğrenciler için 4 bin 165 ile 4 bin 849 lira arasında ödeme yapılacak. Özel mesleki ve teknik liselerde eğitim öğretim gören öğrenciler için ise bölümlerine göre 5 bin ile 8 bin lira arasında destek verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ilkokul 3, 4'üncü sınıf, ortaokul 7, 8'inci sınıf ve ortaöğretim 10, 11, 12'nci sınıf okul kademelerinde öğrenim gören her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim destek tutarları şöyle:

SIRAKADEMESINIFDESTEK TUTARI (TL)
1İlkokul3 ve 44.165,92
2Ortaokul7 ve 84.849,72
3Ortaöğretim10, 11, 124.849,72

ÖZEL MESLEK LİSELERİ İÇİN DE TEŞVİK
'2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Dışında Açılan/Açılacak Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ'de Resmi Gazete’de yayımlandı. "2012-2013 eğitim ve öğretim yılından başlamak üzere, resmi okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre devlete maliyetinin 1.5 katını geçmemek üzere, her eğitim öğretim yılı itibarıyla Maliye Bakanlığı ile MEB tarafından müştereken belirlenen tutarda, MEB bütçesine bu amaçla konulan ödenekten eğitim ve öğretim desteği yapılabilir” denilen yazıda destek verilme şartları şöyle sıralandı:

1- Okulun organize sanayi bölgesi içerisinde veya 21 Mart 2016 tarihli ve 2016/8660 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilere Eğitim Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Karar kapsamında 2016-2017 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere organize sanayi bölgesi dışında açılmış olması,
2- Her bir öğrenci için verilecek eğitim ve öğretim desteği süresinin okulun öğretim süresini aşmaması, nakil yoluyla gelen öğrenciler için ise okulun kalan öğretim süresinden fazla olmaması,
3- Öğrencinin, o eğitim ve öğretim yılının başlamasından en geç 30 gün içerisinde okula kaydının veya eğitim ve öğretim desteği yapılan okullar dışındaki okullardan naklinin yapılmış olması,
4- Öğrencinin okula devam ediyor olması ve devamsızlıktan başarısız duruma düşmemesi,
5- Organize sanayi bölgesi dışında açılacak özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde okulun açıldığı il veya ilçe nüfusunun 20 bin ve üzerinde olması,
6- Organize sanayi bölgesi dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, takviye kursları, yemek, servis, pansiyon hizmetleri hariç olmak üzere eğitim ve öğretim desteği kapsamındaki öğrencilerden tebliğde desteklenecek alan/dallarda belirlenen eğitim öğretim desteği tutarı kadar eğitim öğretim ücreti alınabilecek olması, şartıyla eğitim ve öğretim desteği yapılabilir.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ DIŞINDA AÇILAN ÖZEL MESLEKİ VE TEKNİK LİSELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ VERİLEN ALANLAR VE TUTARLARI

SIRAALAN ADIDESTEK TUTARI (TL)
1Biyomedikal Cihaz Teknolojileri6.393,60
2Denizcilik6.976,80
3Elektrik-Elektronik Teknolojisi7.549,20
4Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri6.976,80
5Gıda Teknolojisi6.739,20
6Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı5.810,40
7İnşaat Teknolojisi6.393,60
8Kimya Teknolojisi6.858,00
9Makine Teknolojisi7.549,20
10Makine ve Tasarım Teknolojisi7.000,00
11Motorlu Araçlar Teknolojisi7.549,20
12Radyo-Televizyon6.480,00
13Tarım Teknolojileri7.549,20
14Tasarım Teknolojileri5.108,40
15Uçak Bakım6.393,60
16Yenilenebilir Enerji Teknolojileri7.786,80

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE AÇILAN ÖZEL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ VERİLEN ALANLAR VE DESTEK TUTARI

SIRAALAN ADIDESTEK TUTARI (TL)
1Bilişim Teknolojileri5.000,40
2Biyomedikal Cihaz Teknolojileri6.393,60
3Elektrik-Elektronik Teknolojisi8.013,60
4Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri7.441,20
5Gıda Teknolojisi6.976,80
6Kimya Teknolojisi7.322,40
7Makine Teknolojisi8.013,60
8Makine ve Tasarım Teknolojisi7.500,00
9Matbaa Teknolojisi7.549,20
10Metal Teknolojisi7.322,40
11Mobilya ve İç Mekân Tasarımı6.620,40
12Moda Tasarım Teknolojileri5.529,60
13Motorlu Araçlar Teknolojisi8.013,60
14Plastik Teknolojisi7.322,40
15Tasarım Teknolojileri5.810,40
16Tekstil Teknolojisi6.976,80
17Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme6.512,40
18Yenilenebilir Enerji Teknolojileri8.013,60
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