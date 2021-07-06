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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 06.07.2021 - 18:59 | Son Güncelleme:

Özel okul kayıtlarında son durum: Kontenjanlar boş kaldı

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Özel okul kayıtlarında son durum: Kontenjanlar boş kaldı

30 Haziran’da açıklanan LGS sonuçlarıyla birlikte, merkezi sınavla öğrenci alan özel okullar da taban puanlarını açıkladı. 1,2 ve 5 Temmuz’da alınan ön kayıtların ardından, özel okullar 6 Temmuz’da asil liste kesin kayıtlarını aldılar.  Ancak kesin kayıt sayıları beklenenin altında oldu, kontenjanların büyük kısmı boş kaldı. Çarşamba günü ise yedek listelerden kayıtlar alınmaya devam edecek.

Salı günü açıklanan asil kayıt listelerine göre merkezi sınavla öğrenci alan özel okulların kontenjan ve kayıt sayıları şöyle:

Özel okul kayıtlarında son durum: Kontenjanlar boş kaldı

LGS 2021 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt Takvimi ise şöyle:

1.Kayıt Dönemi:
7 Temmuz 2021 – Yedek Liste Kesin Kayıtları

2. Kayıt Dönemi:
8 Temmuz 2021 2. Ön Kayıtlar
9 Temmuz 2021 Asil ve Yedek Liste Kesin Kayıtlar
12-13-14 Temmuz 2021 Serbest Kayıt Dönemi

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