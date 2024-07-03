Özel okul kayıtlarında ilk gün... Hangi okulda kaç kontenjan kaldı?

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Ön kayıt dönemini 29 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında tamamlayan okullar, 2 Temmuz akşamı kontenjanlarına göre puan sıralaması yaparak yedek ve asil kayıt listelerini açıkladı. Adaylar ve velileri ise sabahın erken saatlerinde kaydolmak istedikleri lisenin önüne geldi. Kayıt süreci ilk olarak asil listedekilerin isimlerinin okunması ve okul bahçelerine alınmasıyla başladı. Yedek listede olanların gözü asillerden kaçının okula geldiğindeydi. Bazı okullarda asillerin kayıtları öğleye kadar tamamlandı ve sıra yedeklere geldi. Bu okullar saat 13:00 itibarıyla yedek listeden alacakları öğrenci sayısını duyurmaya başladı. Bazı okullar ise kesin kayıt döneminin ilk gününü asil listedekilere ayırıp yedeklerin ikinci gün gelmesini istedi.
KAYIT SÜRECİ SINAV KADAR GERGİN
Kayıt sürecindeki heyecanlı bekleyişin sınav kadar gergin ve stresli geçtiğini söyleyen veliler şöyle konuştu:
Ali Sarp Özköy: Kayıt sonrası kapıdan çok mutlu çıktım. Bursa’dan geliyoruz ve benim için güzel bir şehirde güzel bir eğitim dönemi başlayacak. Yurt dışına gitme hayalim var.
Kerimcan Görgen: Amerikan Robert Lisesini çok istiyordum ama gelecek gibi görünmüyor. Ağabeyim Almanya’da üniversite okudu ben de oraya gidip genetik mühendisi olmak istiyorum.
VEKÂLET VERDİK 55 BİN LİRAYI YAKABİLİRİZ
BAŞLANGIÇ VE ARA SINIF MAKASI AÇILDI
Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Cem Gülan yabancı liselerin başlangıç sınıflarındaki 4 kata varan fiyat artışlarının talebi nasıl etkileyeceğiyle ilgili şöyle konuştu: İki yıl önce MEB okulların ara sınıflarda yüzde 36, geçen sene de yüzde 65 zam yapmasına izin verdi. Bu artış oranları başta öğretmen maaşları olmak üzere okulların giderlerini karşılayamadı. Okullar da bütçelerini tutturabilmek için serbest olan kademe başlangıcı ücretlerine daha yüksek zam yapmaya başladılar. Bugün bakıyorsunuz hazırlık sınıfı 900 bin TL olan bir okulun son sınıfındaki öğrencinin ödediği ücret 300 bin TL. Okul kendini kurtarmak için alt sınıflara bu kadar zam yapınca ücretler çok yükseldi.
PUANLAR DÜŞEBİLİR
Bazı yabancı okullarda 3 bin 800 euro net maaş alan öğretmenler var. Brütü aylık 200 bin liraya yaklaşır. Konaklaması, yılda 2 kere ülkesine gidiş masrafları derken bir yabancı öğretmenin yıllık maliyeti 3 milyon lirayı bulabiliyor bazı okullarda. Bu yükseliş sonrası talep nasıl olacak onu kesin kayıt dönemi sonunda göreceğiz. Bence okullar yine kontenjanlarını dolduracaktır ama belki puanlarını biraz düşürürler. Okullar fiyat konusunda serbest bırakılırsa belli bir kriz döneminden sonra ücretler makul rakamlara gelecektir. Zaten aksi davrananın okulu boş kalır.
AÇIK KONTENJANLAR
|Kontenjan
|Açık kontenjan
|Taban puan
|Alman Lisesi
|150
|121
|480
|Sainte Pulcherie Fransız Lisesi:
|105
|103
|448
|Amerikan Robert Lisesi (Kız):
|109
|52
|484
|Amerikan Robert Lisesi (Erkek):
|110
|59
|484
|Sankt George Avusturya Lisesi (Lise Hazırlık):
|84
|75
|475
|İtalyan Lisesi:
|84
|44
|470
Sankt George Avusturya Lisesi (Ticaret Hazırlık):
|20
|11
|470
|İzmir Amerikan Koleji:
|180
|134
|450
|Üsküdar Amerikan Lisesi (Kız):"
|90
|84
|480
|Üsküdar Amerikan Lisesi (Erkek):
|90
|73
|480
|Tarsus Amerikan Koleji (Kız):
|60
|45
|431
|Tarsus Amerikan Koleji (Erkek):
|60
|45
|431
|Notre Dame De Sion Fransız Lisesi:
|158
|148
|461
|SEV Amerikan Koleji
|45
|40
|462
YABANCI LİSELERİN HAZIRLIK SINIF FİYATLARI
- İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi - 982 bin 335 TL
- SEV Amerikan Koleji Özel SEV Lisesi - 975 bin TL
- Notre Dame de Sion Fransız Lisesi - 953 bin 180 TL
- Özel Alman Lisesi - 905 bin TL
- Saint Benoit Fransız Lisesi - 890 bin TL
- Sainte Pulcherie Fransız Lisesi - 862 bin TL
- Saint Michel Fransız Lisesi - 833 bin TL
- Özel İzmir Amerikan Koleji - 775 bin TL
- İzmir Özel Saint Joseph Fransız Lisesi - 750 bin TL
- Özel Tarsus Amerikan Koleji - 736 bin TL
- Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi - 417 bin TL
- Özel İtalyan Lisesi - 300 bin TL
SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN ÖZEL OKULLAR KAYIT TAKVİMİ
1. YEDEK LİSTE KESİN KAYIT DÖNEMİ: 04 TEMMUZ
2. ÖN KAYIT DÖNEMİ: 05-07 TEMMUZ 2024
2. KESİN /ASİL- YEDEK LİSTE KAYIT DÖNEMİ: 08 TEMMUZ
SERBEST KAYIT DÖNEMİ: 09 -10 -11- 12TEMMUZ
YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL DÖNEMİ: 22 TEMMUZ-5 AĞUSTOS