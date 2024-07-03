Özel okul kayıtlarında ilk gün... Hangi okulda kaç kontenjan kaldı?

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Ön kayıt dönemini 29 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında tamamlayan okullar, 2 Temmuz akşamı kontenjanlarına göre puan sıralaması yaparak yedek ve asil kayıt listelerini açıkladı. Adaylar ve velileri ise sabahın erken saatlerinde kaydolmak istedikleri lisenin önüne geldi. Kayıt süreci ilk olarak asil listedekilerin isimlerinin okunması ve okul bahçelerine alınmasıyla başladı. Yedek listede olanların gözü asillerden kaçının okula geldiğindeydi. Bazı okullarda asillerin kayıtları öğleye kadar tamamlandı ve sıra yedeklere geldi. Bu okullar saat 13:00 itibarıyla yedek listeden alacakları öğrenci sayısını duyurmaya başladı. Bazı okullar ise kesin kayıt döneminin ilk gününü asil listedekilere ayırıp yedeklerin ikinci gün gelmesini istedi.

KAYIT SÜRECİ SINAV KADAR GERGİN

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Kayıt sürecindeki heyecanlı bekleyişin sınav kadar gergin ve stresli geçtiğini söyleyen veliler şöyle konuştu:

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Oğlum Selim Çağlar 479 puan aldı. Saint Joseph, Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Notre Damme de Sion gibi okullara kayıt yaptırdık. Önceliğimiz olan Notre Damme de Sion’da asil listedeyiz, kaydımızı yaptıracağız. Ancak fiyatlar çok yüksek, zor bir süreç başlayacak. Tek çocuğumuz olduğu için bu yükü alabileceğimizi düşündük.Oğlum 475 puan aldı ve büyün Fransız ile İtalyan okullarına ön kayıt sürecinde başvurduk. Bunlardan bazılarında asil listedeyiz. Maliyet tarafı bizim için öncelikli kriterlerden ancak en önemli şey çocuğumun eğitimi. Fiyat artışlarının kayıtları etkileyeceğini çok düşünmüyorum. Sonuçta ev almak yerine çocuğunun geleceğine yatırım yapıyorsun.Kızım Ceren 488 puan aldı Alman Lisesi ile Sankt Georg Avusturya Lisesi’ne başvurduk. Yüksek bir puanla her ikisinde de yedekteyiz. Bunun velilerin gitmeyecekleri okullara bile ön kayıt yaptırmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Eşim Alman Lisesi’nde bekliyor ben ikisinin de olma ihtimalini yüksek görüyorum.484 puanla Sankt Georg Avusturya Lisesi Ticaret’e asil listeden kayıt yaptıran ilklerdeniz. Başka liselerde ve burada yedeklerdeydik ama mesleki tercihler doğrultusunda yerleştik. Veliler çocuğun özelliklerine göre üniversite projeksiyonunda düşünüyorlar ve fiyatlara rağmen ellerinden geleni yapıyorlar.

Ali Sarp Özköy: Kayıt sonrası kapıdan çok mutlu çıktım. Bursa’dan geliyoruz ve benim için güzel bir şehirde güzel bir eğitim dönemi başlayacak. Yurt dışına gitme hayalim var.

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Kızım Öykü Ada 483 puan aldıktan sonra benzer ekolden okullar seçtik ve hem Alman hem de Sankt Georg Avusturya Lisesi’ne ön kayıt yaptırdık. İkisinde de yedeklerdeyiz. İlk defa böyle bir süreç yaşıyoruz. Sınavdan daha zormuş. Öykü bu stresi yaşamamak için gelmedi ama yarım saatte bir arayıp okul önündeki kişi sayısını soruyor, fotoğraf istiyor ve buna göre kendi şansını takip ediyor. Çok gergin bir ortam.484 puanla Amerikan Robert Lisesi, Alman Lisesi ve Sankt Georg Avusturya Lisesi’nde 200 civarı sıralardayız. Yüksek fiyatların yoğunluğun önüne geçeceğini düşünüyorduk ama öyle olmayacak gibi. Aileler göndermeyecekleri okullara bile ön kayıt yaptırmış.

Kerimcan Görgen: Amerikan Robert Lisesini çok istiyordum ama gelecek gibi görünmüyor. Ağabeyim Almanya’da üniversite okudu ben de oraya gidip genetik mühendisi olmak istiyorum.

VEKÂLET VERDİK 55 BİN LİRAYI YAKABİLİRİZ Sevcan Ayrılmaz Coşkun: Oğlum Can 488 puanla 0,26’lık dilime girdi. Nitelikli tüm özel okullara ön kayıt yaptırdık. Saint Joseph’te 44. asil oldu. Diğer tüm okullarda yedek listeye kaldık. Fransız okullarının fiyatlarındaki artış asilden gitmeyişimizde çok etkili oldu. Alman Lisesi’nde 74. yedek, Sankt Georg Avusturya Lisesi’nde 10’uncu yedeğiz. Saint Joseph ile Alman Lisesi’nin fiyatlarının yakın olduğunu düşünürsek o fiyatlara çıktığımızda oğlumun mühendis olma isteğini düşünerek Alman ekolü tercih ettik. Sankt Georgs Avusturya Lisesi’nde kaydımızı yaptırdık. Bugün Alman Lisesi kayıtları için kardeşime vekalet verdim. Eğer Alman Lisesi’nin bahçesinde sıra gelirse vekalet verdiğimiz kişi Avusturya lisesindeki kaydımızı sildirecek. Bu durumda Avusturya Lisesi’nin yıllık ücretinin yüzde 10’unu yani 55 bin lirayı yakmak zorunda kalacağız.

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BAŞLANGIÇ VE ARA SINIF MAKASI AÇILDI

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Cem Gülan yabancı liselerin başlangıç sınıflarındaki 4 kata varan fiyat artışlarının talebi nasıl etkileyeceğiyle ilgili şöyle konuştu: İki yıl önce MEB okulların ara sınıflarda yüzde 36, geçen sene de yüzde 65 zam yapmasına izin verdi. Bu artış oranları başta öğretmen maaşları olmak üzere okulların giderlerini karşılayamadı. Okullar da bütçelerini tutturabilmek için serbest olan kademe başlangıcı ücretlerine daha yüksek zam yapmaya başladılar. Bugün bakıyorsunuz hazırlık sınıfı 900 bin TL olan bir okulun son sınıfındaki öğrencinin ödediği ücret 300 bin TL. Okul kendini kurtarmak için alt sınıflara bu kadar zam yapınca ücretler çok yükseldi.

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PUANLAR DÜŞEBİLİR

Bazı yabancı okullarda 3 bin 800 euro net maaş alan öğretmenler var. Brütü aylık 200 bin liraya yaklaşır. Konaklaması, yılda 2 kere ülkesine gidiş masrafları derken bir yabancı öğretmenin yıllık maliyeti 3 milyon lirayı bulabiliyor bazı okullarda. Bu yükseliş sonrası talep nasıl olacak onu kesin kayıt dönemi sonunda göreceğiz. Bence okullar yine kontenjanlarını dolduracaktır ama belki puanlarını biraz düşürürler. Okullar fiyat konusunda serbest bırakılırsa belli bir kriz döneminden sonra ücretler makul rakamlara gelecektir. Zaten aksi davrananın okulu boş kalır.

AÇIK KONTENJANLAR

Kontenjan Açık kontenjan Taban puan Alman Lisesi 150 121 480 Sainte Pulcherie Fransız Lisesi: 105 103 448 Amerikan Robert Lisesi (Kız): 109 52 484 Amerikan Robert Lisesi (Erkek): 110 59 484 Sankt George Avusturya Lisesi (Lise Hazırlık): 84 75 475 İtalyan Lisesi: 84 44 470 Sankt George Avusturya Lisesi (Ticaret Hazırlık): 20 11 470 İzmir Amerikan Koleji: 180 134 450 Üsküdar Amerikan Lisesi (Kız):" 90 84 480 Üsküdar Amerikan Lisesi (Erkek): 90 73 480 Tarsus Amerikan Koleji (Kız): 60 45 431 Tarsus Amerikan Koleji (Erkek): 60 45 431 Notre Dame De Sion Fransız Lisesi: 158 148 461 SEV Amerikan Koleji 45 40 462

YABANCI LİSELERİN HAZIRLIK SINIF FİYATLARI

- İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi - 982 bin 335 TL

- SEV Amerikan Koleji Özel SEV Lisesi - 975 bin TL

- Notre Dame de Sion Fransız Lisesi - 953 bin 180 TL

- Özel Alman Lisesi - 905 bin TL

- Saint Benoit Fransız Lisesi - 890 bin TL

- Sainte Pulcherie Fransız Lisesi - 862 bin TL

- Saint Michel Fransız Lisesi - 833 bin TL

- Özel İzmir Amerikan Koleji - 775 bin TL

- İzmir Özel Saint Joseph Fransız Lisesi - 750 bin TL

- Özel Tarsus Amerikan Koleji - 736 bin TL

- Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi - 417 bin TL

- Özel İtalyan Lisesi - 300 bin TL

SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN ÖZEL OKULLAR KAYIT TAKVİMİ

1. YEDEK LİSTE KESİN KAYIT DÖNEMİ: 04 TEMMUZ

2. ÖN KAYIT DÖNEMİ: 05-07 TEMMUZ 2024

2. KESİN /ASİL- YEDEK LİSTE KAYIT DÖNEMİ: 08 TEMMUZ

SERBEST KAYIT DÖNEMİ: 09 -10 -11- 12TEMMUZ

YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL DÖNEMİ: 22 TEMMUZ-5 AĞUSTOS